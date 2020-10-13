Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на входе в центральный КПП у здания МВД Чечни, куда его не пропустила охрана. В результате взрыва он сам, водитель такси, который довез террориста к зданию МВД и двое сотрудников милиции - Аслан Батаев и Руслан Шидаев - погибли. Еще пять человек, включая трех сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Террористом оказался Беслан Чагиев, мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка мира.



МВД Чечни сообщило об убийстве в Грозном четверых боевиков, планировавших серию масштабных терактов. Они входили в ту же группу, что и подорвавший себя у здания МВД Чагиев. В Старопромысловском районе города был блокирован участник НВФ, 24-летний Адам Белимханов. При попытке привести в действие гранату он был убит. Затем был убит находящийся в федеральном розыске 26-летний Таймер Убайдуллаев, который оказал сотрудникам милиции вооруженное сопротивление. Также погиб оказавший сопротивление 24-летний Альви Черсиев. Наконец, у КПП в Заводском районе Грозного сотрудники милиции попытались задержать ГАЗ 2110. Водитель машины, 25-летний Муса Давлетмерзаев не подчинился требованиям милиционеров, оказал сопротивление, попытался скрыться и был убит. В автомобиле обнаружен подготовленный для закладки в качестве фугаса 152 мм снаряд.



Однако, по словам очевидцев, как минимум двое из убитых огонь не открывали. Местные жители сообщили, что Адам Белимханов был убит силовиками выстрелом в затылок, в то время как сидел на скамейке. На месте гибели Таймера Убайдуллаева – в полуразрушенном доме - перестрелки также не было. Силовики вошли во двор этой постройки большой группой, вывели из соседнего дома женщину и детей, потом раздался взрыв.



В горной части республики началась масштабная спецоперация с участием подразделений МВД Чечни и федеральных сил с целью нейтрализовать участников боевиков. При этом при вооруженном сопротивлении силовикам предписано не брать живыми участников вооруженного подполья.