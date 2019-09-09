Житель Чечни убит в перестрелке с силовиками

09 сентября 2019, 12:21

Водитель машины, остановленной сегодня полицейскими в Грозном, открыл стрельбу и был убит ответным огнем, сообщило МВД.

Инцидент произошел в 08.30 мск на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного. Сотрудники ГИБДД "по поступившей ориентировке" остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения, сообщила пресс-служба МВД по Чечне.

По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских. "Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Усман Азиев получил ранения, от которых скончался", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Комментариев от родственников Усмана Азиева относительно происшествия пока не поступало.

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