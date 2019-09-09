КТО в Дагестане. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/na-okraine-hasavyurta-v-ramkah-kto-prohodit.html

09 сентября 2019, 12:21

Житель Чечни убит в перестрелке с силовиками

Водитель машины, остановленной сегодня полицейскими в Грозном, открыл стрельбу и был убит ответным огнем, сообщило МВД.

Инцидент произошел в 08.30 мск на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного. Сотрудники ГИБДД "по поступившей ориентировке" остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения, сообщила пресс-служба МВД по Чечне.

По версии силовиков, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских. "Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего Усман Азиев получил ранения, от которых скончался", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Комментариев от родственников Усмана Азиева относительно происшествия пока не поступало.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Прокуратура Чечни отмежевалась от инцидента со стреляющим ребенком", "Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети".

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