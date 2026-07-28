Блогер арестован в Азербайджане за неэтичное поведение
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На 10 суток арестовал суд в Баку тиктокера Магсада Багирова, на него составлен административный протокол за неэтичное поведение в интернете.
Как писал "Кавказский узел", в начале года в Азербайджане вступили в силу поправки в закон "Об информации, информатизации и охране информации", согласно которым устанавливается ответственность за распространение в Интернете контента, в котором содержится "оскорбление общественной нравственности и явное неуважение к обществу", а также "непристойные выражения, жесты или демонстрация частей тела в неподобающей нравственности и национально-духовным ценностям форме".
В Азербайджане задержан тиктокер Магсад Багиров, известный под ником Cevik, пишет 27 июля Oxu.az.
Блогер известен своими антирелигиозными высказываниями. На него составлен протокол по статье 510.2 КоАП Азербайджана. Судебным решением Багиров арестован на 10 суток, после оформления материалов дело будет направлено в суд.
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