Блогер арестован в Азербайджане за неэтичное поведение

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На 10 суток арестовал суд в Баку тиктокера Магсада Багирова, на него составлен административный протокол за неэтичное поведение в интернете.

Как писал "Кавказский узел", в начале года в Азербайджане вступили в силу поправки в закон "Об информации, информатизации и охране информации", согласно которым устанавливается ответственность за распространение в Интернете контента, в котором содержится "оскорбление общественной нравственности и явное неуважение к обществу", а также "непристойные выражения, жесты или демонстрация частей тела в неподобающей нравственности и национально-духовным ценностям форме".

В Азербайджане задержан тиктокер Магсад Багиров, известный под ником Cevik, пишет 27 июля Oxu.az.

Блогер известен своими антирелигиозными высказываниями. На него составлен протокол по статье 510.2 1 КоАП Азербайджана. Судебным решением Багиров арестован на 10 суток, после оформления материалов дело будет направлено в суд.

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