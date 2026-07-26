Защита добивается записи задержания Рамина Деко

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Обвиняемые по делу Meydan TV заявили о нарушении их прав и назвали уголовное преследование связанным с журналистской деятельностью. На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям журналисты рассказали об обстоятельствах задержаний, а защита вновь подняла вопрос о видеозаписи досмотра багажа Рамина Деко, которая, по мнению адвокатов, может иметь ключевое значение для дела.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая заседание по делу Meydan TV было сорвано после выступления журналистки Хаялы Агаевой, заявившей о политических мотивах преследования сотрудников издания и напомнившей о коррупционных скандалах с участием азербайджанских политиков. В Азербайджане по делу Meydan TV полностью заменен состав судей. Адвокаты полагают, что из-за этого судебное следствие может быть обновлено. 3 июля процесс по делу Meydan TV после смены состава судей. Подсудимые заявили о процессуальных нарушениях, защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения и обращала внимание на состояние здоровья обвиняемых, однако суд отклонил эти просьбы. Суд также приступил к новому судебному следствию и продолжил допросы, в том числе фотожурналиста Ахмеда Мухтара, который отверг связь с Meydan TV.

Дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года. К августу 2025 года были арестованы 12 человек. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых. 1 мая арестованные по делу Meydan TV журналистки на заседании суда устроили акцию протеста, они скандировали лозунги в защиту свободы слова.

Журналисты назвали свое преследование связанным с профессиональной деятельностью

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Заура Гаджиева 24 июля был продолжен процесс по делу Meydan TV.

Как рассказал корреспонденту “Кавказского узла” наблюдавший за процессом активист, в начале заседания обвиняемая журналистка Хаяля Агаева сообщила о нарушении ее права на телефонные разговоры в Бакинском СИЗО. По ее словам, 23 июля во время телефонного разговора связь была внезапно прервана, при этом никаких объяснений ей не предоставили.

Другой обвиняемый, Нурлан Гахраманлы (Нурлан Либре), заявил, что ему не передают письма, которые присылают друзья, и потребовал устранить подобные нарушения его прав.

Более того, адвокат обвиняемого сказал, что его подзащитному не позволяют даже получить копию обвинительного заключения.

Судья Гаджиев заявил, что при наличии подобных жалоб обвиняемые могут совместно со своими адвокатами отдельно обратиться в суд с жалобой для рассмотрения ее в порядке судебного надзора. Судья также отметил, что препятствий для вручения обвинительного заключения обвиняемому быть не должно.

Главный редактор Meydan TV, обвиняемая Айнур Эльгюнеш (Ганбарова) напомнила, что в начале судебного процесса представила документ, свидетельствующий о том, что за шесть месяцев до ее ареста за ней велось наблюдение со стороны Службы государственной безопасности (СГБ).

Она считает, что судебное решение санкционирующее наблюдение за ней свидетельствует, что ее арест был заранее спланирован. Журналистка просила суд признать это как доказательство “спланированной подготовки” ее ареста.

Суд оставил ходатайство без рассмотрения, отметив, что этому вопросу будет дана оценка на стадии исследования письменных доказательств.

Далее на процессе были заслушаны показания обвиняемых.

На заседании обвиняемой Хаяле Агаевой была предоставлена возможность завершить свои показания, которые были прерваны еще во время прежнего судейского состава.

Мы привлекали внимание к систематическому беззаконию, происходящему по всей стране. Мы создали альтернативную трибуну для призывов к равенству, переменам, свободе и демократии

Она вновь подчеркнула, что дело против Meydan TV связано с профессиональной журналистской деятельностью коллектива издания.

«С помощью наших небольших ручных камер мы привлекали внимание к систематическому беззаконию, происходящему по всей стране. Мы создали альтернативную трибуну для призывов к равенству, переменам, свободе и демократии. Мы оставались верны правде и гражданам», - процитировал источник слова Агаевой.

Журналистка также заявила о многочисленных препятствиях работе сотрудников издания на протяжении всей его деятельности, указав, что архив медиа ресурса полон кадров, на которых путь журналистам преграждают.

Агаева подчеркнула, что 6 декабря 2024 года Meydan TV «подвергся разбойному нападению». Теперь, по словам Агаевой, «власть хочет поставить в этой истории точку руками суда, придав своему придав своему преступлению видимость законности”.

На ее взгляд, в то время, как контрабандисты находятся во власти, в этом обвинили журналистов. "В психологии этот феномен называется «проекцией». Это защитный механизм, при котором человек приписывает другим собственные отрицательные качества, желания или ошибки", - привел источник слова Агаевой.

Журналистка отказалась отвечать на вопросы гособвинителя Вюсала Абдуллаева заявив, что не будет отвечать на вопросы “государственного заказчика”.

На вопросы прокурора отказалась отвечать и другая обвиняемая Фатима Мовламлы.

Она рассказала, что за годы работы журналистом с 2018 года, неоднократно подвергалась задержаниям, угрозам и насилию со стороны полиции, однако продолжала освещать общественно-политические события и предоставлять слово тем, кто, по её мнению, не мог быть услышан через государственные СМИ.

Мовламлы подробно описала обстоятельства своего задержания 28 февраля 2025 года. Она утверждает, что сотрудники полиции задержали её без объяснения причин, не обеспечили доступ к адвокату, а при обыске были допущены многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства. По её словам, обнаруженные в квартире 13,5 тысячи евро были подброшены полицейскими, а доказательства обвинения сфальсифицированы. При этом журналистка подчеркнула, что приписываемые ей деньги были в купюрах 500 евро, в то время как эти деньги в Европе уже с 2019 года были изъяты из денежного обращения.

Она также заявила, что материалы уголовного дела не содержат достоверных доказательств её причастности к преступлению. В частности, журналистка назвала абсурдным использование в качестве доказательств информации из приложения Getcontact, в которых некоторые пользователя ее указали как журналистку Meydan TV, регистрацию номера телефона в мессенджере Signal, а ее критические публикации в социальных сетях представлены следствием как признаки, негативно характеризующие ее личность.

Говоря о сотрудничестве с Meydan TV, Мовламлы подтвердила, что действительно работала с редакцией, но только на протяжении двух с половиной месяцев после ареста её сотрудников. По словам Мовламлы, она делала это практически на добровольной основе, без стремления к заработку, считая важным сохранить работу независимого СМИ. Она добавила, что при аналогичных обстоятельствах поступила бы так же и с другими независимыми редакциями.

В завершение журналистка заявила, что считает своё уголовное преследование наказанием за профессиональную журналистскую деятельность, но не жалеет о сделанном выборе.

Мовламлы выразила убежденность, что однажды выйдет на свободу и вновь сможет заниматься журналистикой.

Видеозапись задержания Деко может стать ключевой в деле

Далее обвиняемый журналист Рамин Деко (Джебраилзаде) выступил с дополнением к своим показаниям, данным при прежнем судейском составе.

Он заявил, что не считает себя виновным и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным из-за журналистской деятельности.

Основную часть своего выступления Деко посвятил обстоятельствам задержания. По его словам, 6 декабря 2024 года он прилетел в Баку из Тбилиси. В аэропорту его багаж был досмотрен под видеозапись. Он сообщил сотрудникам таможни, что в ручной клади находится 8 тысяч евро. По его словам, эта сумма не превышала допустимый для ввоза без декларирования предел и не могла служить основанием для обвинения в контрабанде.

Деко рассказал, что беспрепятственно покинул аэропорт на такси, однако примерно через пять минут машина была задержана сотрудниками Главного управления полиции Баку.

Он утверждает, что после остановки автомобиля около двадцати минут находился в машине оперативников, а его чемодан в это время оставался в багажнике такси. По словам журналиста, именно тогда в его багаж были подброшены 30 тысяч евро. Лишь после этого, как утверждает Деко, сотрудники начали оперативную видеосъемку.

Журналист заявил, что на видеозаписи сразу сказал, что принадлежащие ему 8 тысяч евро находились в ручной клади, а обнаруженные в чемодане 30 тысяч евро ему не принадлежат. Он обратил внимание суда на то, что его деньги лежали в запечатанном конверте, тогда как 30 тысяч евро находились открыто поверх одежды, что, по его мнению, свидетельствует о фальсификации доказательств.

“Если запись оперативной съемки будет показана в суде, вы увидите, что мои 8 тысяч евро лежат в конверте в ручной клади, а 30 тысяч евро находятся открыто поверх грязной одежды в чемодане. Возникает вопрос: какой разумный человек стал бы перевозить такую сумму именно так, да еще и контрабандой? Разве преступник поступил бы настолько нелепо? Даже сценаристы индийских фильмов с их фантастическими сюжетами не придумали бы настолько некачественный сценарий”, - пересказал Деко источник.

По словам Деко, позднее во время съемки уже в управлении полиции он все же заявил, что эти деньги принадлежат ему, поскольку, как он утверждает, сотрудники полиции дали понять, что будут задержаны и другие сотрудники Meydan TV. Он пояснил, что рассчитывал таким образом защитить коллег, однако это не помогло, и коллеги также были арестованы.

Адвокат Шахла Гумбатова вновь ходатайствовала об истребовании видеозаписей с таможенного контроля в аэропорту Баку. Суд сообщил, что получил ответ на ранее направленный запрос в аэропорт, однако в предоставлении видео записи было отказано якобы из-за нее со хранения “ по техническим причинам”.

Обвиняемый Шамшад Ага возмутился ответом судьи отметив, что аэропорт - стратегический объект и все записи там должны надежно храниться.

Защита заявила, что видеозапись является ключевым доказательством, и потребовала направить повторный запрос. Судья Гаджиев сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании, резюмировал источник.

Основанием для задержания Рамина Деко и других обвиняемых стало именно обнаружение у Деко 38 тысяч евро. Если будет доказано, что у него по прибытию было всего 8 тысяч евро, что по закону допустимо без декларации, то первопричина арестов журналистов будут признана незаконной

Один из адвокатов, участвующих в процессе, пояснил корреспонденту “Кавказского узла”, что приобщение к делу видеозаписи досмотра вещей Рамина Деко является ключевым вопросом в этом деле.

"Основанием для задержания Рамина Деко и других обвиняемых стало именно обнаружение у Деко 38 тысяч евро. Если будет доказано, что у него по прибытию было всего 8 тысяч евро, что по закону допустимо без декларации, то первопричина арестов журналистов будут признана незаконной. Это также станет подтверждением предвзятости следствия и автоматически снимет с журналистов и другие обвинения, которые кстати также не основаны на достоверных доказательствах”, - рассказал этот адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил, что следующее судебное заседание назначено на 7 августа.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.Отметим, что преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.