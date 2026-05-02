Журналистки Meydan TV провели акцию протеста в зале суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованные по делу Meydan TV журналистки на заседании суда устроили акцию протеста, они скандировали лозунги в защиту свободы слова

Как писал "Кавказский узел", дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек. В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям. 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV бакинский суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

На 1 мая в Бакинском суде по тяжким преступлениям планировалось очередное заседание по делу Meydan TV. Как рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, присутствовавший в зале суда активист, обвиняемые журналистки Фатима Мовламлы, Айтадж Тапдыг, Айсель Умудова, Хаяла Агаева и Ульвия Али перед началом заседания подняли плакаты с лозунгами "Интернет свободен, слово заблокировано!", "На слово кандалы не надевают!" и "Свобода - главная артерия свободы!". Также они скандировали лозунги "Журналистика - не преступление!", "И на площадях плечом к плечу, и в тюрьмах плечом к плечу".

Ульвия Али, обращаясь к присутствующим напомнила, что 1 мая - международный день труда. "Сегодня проходит суд не над теми, кто бессовестно используют труд работников за бесценок, а над теми, кто освещает эту безжалостную эксплуатацию. Сегодня я выступаю в этом зале с места, где 10 лет назад говорил мой друг Байрам Мамедов. 2 мая - День его поминовения. Исполняется 5 лет со дня его безвременного ухода из наших рядов. Мы чтим его память", - процитировал активист арестованную журналистку.

В конце 2016 года Байрам Мамедов вместе с еще одним активистом, Гиясом Ибрагимовым, был приговорен к 10 годам заключения по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оба активиста назвали уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F**k the system!" (Долой систему!). В марте 2019 года Мамедов и Ибрагимов были помилованы. В январе 2020 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобы Мамедова и Ибрагимова на пытки и нарушение свободы слова, присудил им по 36 тысяч евро компенсаций. В марте 2021 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана немедленно исполнить решения ЕСПЧ по "группе Ильгара Мамедова", куда отнесены Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов - а именно, отменить обвинительные приговоры и снять судимости. 5 мая 2021 года друзья Байрама Мамедова сообщили, что турецкая полиция обнаружила его тело в море. Полиция заявила, что Мамедов погиб в результате несчастного случая, но его друзья усомнились в этой версии.

Она также заявила, что Всемирный день свободы печати - 3 мая в Азербайджане проходит в обстановке, когда независимые журналисты находятся в заключении. "В стране, где арестовавшие журналистов люди говорят, что "у нас медиа свободны", это вызывает горькую улыбку и в то же время тревогу”, - заявила Али.

Когда судейский состав под председательством судьи Айтен Алиевой открыл заседание, выяснилось, что в зале присутствуют адвокаты не всех обвиняемых. Несмотря на просьбы других адвокатов немного подождать, поскольку коллеги задерживаются из-за пробок на дорогах, судьи отложили заседание. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что следующее заседание состоится 22 мая.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.