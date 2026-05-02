Руководители двух интернет-изданий арестованы в Азербайджане

В Азербайджане арестованы основатель Youtube-канала Kanal 21 Фархад Гулиев и директор сайта bakuxəbər.az Замиг Гулиев. Они обвиняются в вымогательстве.

Гянджинский по тяжким преступлениям арестовал Фархада Гулиева и Замига Гулиева на два месяца.

Вместе с ними арестованы еще три человека - Ильгар Алиев, Рахман Алескеров и Ильхами Насибов, утверждается, что они представлялись журналистами, пишет 1 мая Oxu.az.

Все арестованные обвиняются в вымогательстве путем угроз в отношении нескольких граждан. Уголовное дело против них возбуждено по статье 172 УК Азербайджана, его расследование продолжается.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.