Кавказский узел

10:25, 1 мая 2026

Минтранс Казахстана не прекратил расследование катастрофы самолета AZAL

Катастрофа самолета AZAL в Казахстане. 25 декабря 2024 г. Фото: МЧС Казахстана

Комиссия по расследованию авиакатастрофы судна Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines продолжает работу в Казахстане и по окончании расследования выпустит официальный отчет.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов напомнил Москве об обещаниях, которые дал Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года. "Наши ожидания заключаются в том, что российская сторона выполнит все необходимые действия, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации", - заявил он.  Официальные Баку и Москва рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия.  Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Министерство транспорта Казахстана продолжает расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего вблизи аэропорта Актау, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время комиссия по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines продолжает свою работу в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой, установленными приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации", - отметили в министерстве, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли продолжать или прекращать расследование после заявления внешнеполитических ведомств России и Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что после завершения расследования окончательный отчет будет опубликован на официальном сайте Минтранса Казахстана.

"В отчете будут отражены установленные причины авиационного происшествия, а также выводы и рекомендации комиссии", - сообщили в министерстве.

Напомним, что 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом компании AZAL (Azerbaijan Airlines) "произошел в воздушном пространстве России". 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, а 6 января 2025 года подверг критике власти России за отказ признать вину и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

28 июня 2025 года МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 10 октября 2025 года стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены, решение об этом было согласовано до встречи Путина и Алиева в Душанбе.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше