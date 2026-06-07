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05:59, 7 июня 2026

Уточнено число погибших в Азовском море граждан Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При атаке беспилотников на грузовые суда в Азовском море погибли четыре гражданина Азербайджана, пятый оказался гражданином России. Двое из четырех раненых уже выписаны из больницы в Ейске.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 июня были совершены атаки беспилотников на два иностранных грузовых судна в Азовском море, в экипажах которых находились 25 граждан Азербайджана. Российская сторона проинформировала о гибели пяти граждан Азербайджана, сообщил азербайджанский МИД.

Еще четыре гражданина Азербайджана были ранены, их госпитализировали в больницу Ейска. Состояние двоих оценивалось как среднетяжелое, еще двоих – как удовлетворительное. У Эмина Валехова проблемы с правым ухом, у Намига Джафарли нарушение слуха на оба уха, Рашад Мадатханова получил травму головы. О состоянии здоровья четвертого пострадавшего, Самида Ибадзаде, не сообщалось.

По уточненной информации, при атаке беспилотников на грузовые суда «Natra» и «Zirkon» четыре человека из 25 граждан Азербайджана получили ранения, четверо считаются погибшими, сообщил МИД Азербайджана.

Еще один человек, который ранее ошибочно числился погибшим гражданином Азербайджана, на самом деле является гражданином России и не имеет азербайджанского происхождения, пояснило ведомство.

"Обнаружены тела погибших граждан Азербайджана — Раджаба Ахадова, 1976 года рождения, и Мухаммеда Алиева, 1997 года рождения. В настоящее время принимаются меры по отправке их тел на родину. Отметим, что судно «Zirkon», на котором находились ещё двое граждан Азербайджана, о гибели которых сообщалось ранее, остаётся на месте происшествия из-за угрозы взрыва. Российские спасательные службы проводят мероприятия по обеспечению безопасности и буксировке судна в порт. Только после завершения поисковых работ можно будет предоставить точную информацию об их судьбе", - цитирует сообщение министерства АПА.

Двое пострадавших - Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов - уже выписаны из больницы Ейска, отметил МИД.

Спасённые граждане размещены в отеле в Ейске

"Состояние ещё двух раненых — Эмина Валехова (2002 г. р.) и Намига Джафарли (1999 г. р.) — оценивается как хорошее. После завершения лечения они также будут выписаны. Сотрудники посольства Азербайджана в России продолжают работу на месте и оказывают необходимую поддержку гражданам Азербайджана. Все наши спасённые граждане размещены в отеле в Ейске и поддерживают связь со своими семьями. Гражданам, желающим вернуться на родину и утратившим документы, уже выданы соответствующие свидетельства на возвращение", - отчиталось министерство.

Напомним, теплоход Natra, следовавший под флагом Белиза из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, подвергся атаке беспилотников. В результате погибли два человека, возникший на борту пожар был потушен силами экипажа. Попадания беспилотников были зафиксированы и на теплоходе Zircon, который шел под флагом Палау, три члена экипажа погибли.

На борту Natra находились 12 человек, на борту Zircon 14, граждане Азербайджана работали на судах по частным контрактам. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что за атаками стоит Украина.

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Автор: "Кавказский узел"

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