Выписаны пострадавшие при атаке на грузовые суда в Азовском море

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Из больницы выписаны все шесть человек, пострадавшие при атаке беспилотников на грузовые суда в Азовском море.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 июня в Азовском море, были атакованы беспилотниками два иностранных грузовых судна, в экипажах которых находились 25 граждан Азербайджана. Первоначально сообщалось о гибели пяти граждан Азербайджана; позже азербайджанский МИД уточнило, что гражданами Азербайджана были четверо погибших, а пятый оказался гражданином России.

Все шесть человек, пострадавшие в результате атаки дронов на грузовые суда Natra и Zirkon в Таганрогском заливе, выписаны из больницы, сообщил сегодня со ссылкой на оперативный штаб Кубани "Интерфакс-Юг".

По данным властей Краснодарского края, шестеро пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Чиновники не уточнили, гражданами каких стран они являются.

Азербайджанский МИД сообщал, что среди раненых только четыре гражданина Азербайджана, их доставили в больницу Ейска. Двоих пострадавших азербайджанцев, Самида Ибадзаде и Рашада Мадатханова, выписали уже 6 июня. У остальных, Эмина Валехова (2002 года рождения) и Намига Джафарли (1999 года рождения) были диагностированы нарушения слуха.

Теплоход Natra, следовал под флагом Белиза из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, на его борту находились 12 человек, двое из них в результате атаки погибли, возникший на борту пожар был потушен силами экипажа. На теплоходе Zircon, который шел под флагом Палау, находились 14 человек, три члена экипажа погибли. Граждане Азербайджана работали на судах по частным контрактам.