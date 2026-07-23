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15:52, 23 июля 2026

Анапские блогеры сообщили о сокращении очередей на заправках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Анапы отчиталась о 28 работающих заправках в городе. Блогеры сообщили, что очереди на АЗС практически исчезли, а цены на АИ-95 — 71–72 рубля за литр.

Как писал "Кавказский узел", Анапа, где после разлива мазута открыты 89 пляжей, показывает наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае, в то же время топливный кризис ограничивает возможности автовладельцев отдохнуть на курортах Кубани. По данным на 18 июля в городе работали 26 АЗС.

Власти сообщили о  работе АЗС в Анапе

Мэрия Анапы отчиталась о 28 работающих заправках в городе. 

Сегодня, 23 июля, по состоянию на 9:30 в городе-курорте работают 28 АЗС, сообщила мэрия Анапы.
"На 8 АЗС по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 14 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 30 литров – на 7 АЗС; 92, 95, 100 и ДТ по 40 литров – на 5 АЗС; ДТ по 50 литров – на 8 АЗС; ДТ по 60 литров – на 3 АЗС). На всех заправочных станциях ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости", - говорится в Telegram-канале мэрии.

В сообщении указано, что, АИ-92  в продаже на 26 АЗС,  АИ-95 – на 24 АЗС,  АИ-100 – на 2 АЗС,  ДТ – на 26 АЗС.

Блогеры сочли, что кризис пройден

Блогер Юрий Озаровский опубликовал видео с двух заправок. На Лукойле стоимость дизтоплива 78,22 за литр, АИ-92 — 67,53. На Роснефти стоимость АИ-92 66,05 за литр, АИ-95 — 72,10. Очередей на обеих заправках нет, следует из видео. Блогер призвал переслать видео всем, кто сомневается в поездке на отдых в Анапу.

«Никогда не думал, что буду радоваться отсутствию очередей на АЗС. Ну, походу, всё», — сказал он в видео.

Это сообщение набрало 4 комментария.

"На Роснефти все заправки, которые без очереди на бензин, нужна топливная карта. Возможно, сегодня уже изменились условия", - указал пользователь AnapaKite Team.

Сейчас несколько машин и всё. Весь бензин в наличии

Подтвердил информацию и блогер Андрей Маковозов. «Хотел показать вам по поводу очередей на заправке. Их нет. Вот за поворотом «Газпромнефть», обычно стояли очереди. Сейчас несколько машин и всё. Весь бензин в наличии, АИ-95 - 71,43, АИ-92 — 65,88», — рассказал он в видео, опубликованном сегодня рано утром.

Блогер Макс Анапский вечером 22 июля сообщил, что провел в очереди за бензином 40 минут. «Получше стало», — написал он.

"Макс, жд Роснефть, 3 машины, 10 минут, и ты готов", — прокомментировал Артем.

""Лукойл" около "Газпромнефти", машин 15, быстро движется", — пишет Cuban.

"Дизель, не стояли в очереди вообще, ни одной машины", — добавила Гостиница Валентина.

Напомним, топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкое повышение спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Стоимость этой услуги увеличилась почти вдвое, автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед. Вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Часть жителей Кубани заявила, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть уверена, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей.

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Автор: "Кавказский узел"

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