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10:52, 23 июля 2026

Два армянских военных задержаны после суицида сослуживца

Нарек Торосян. Фото: https://yerevan.today/ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком Армении обвинил задержанных в доведении солдата до самоубийства.

"Кавказский узел" писал, что в конце июня Следственный комитет Армении отчитался о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью военнослужащего-контрактника.

Ранее правозащитники призвали власти Армении уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии. Они указали, что доля небоевых потерь среди армянских военнослужащих достигла 90%.

По делу о гибели военнослужащего Нарека Торосяна задержаны двое его сослуживцев. Следственный комитет Армении ходатайствует об их аресте. Один из задержанных – младший сержант – обвиняется по трем пунктам статьи 522 (доведение до самоубийства по неосторожности) УК Армении, а второй – по двум пунктам той же статьи.

Согласно предварительным данным следствия, незадолго до трагедии он был избит, после чего покончил с собой. Погибший военнослужащий впервые заступил на боевые позиции, сообщило издание News.am.

Торосян был жителем города Чаренцаван, учился на факультете журналистики Российско-Армянского университета. Он прослужил 6 месяцев, проходил службу в учебной воинской части в Армавире, недавно приезжал в отпуск, после которого был переведен в воинскую часть Чамбарака, отмечает «Арменпресс».

О гибели военнослужащего высказался бывший депутат Национального собрания Армении Тигран Абрамян, сообщивший, что Нарек был его студентом. "Нарек был хорошим человеком — спокойным, доброжелательным, с высокими человеческими качествами. Он пользовался любовью и уважением как среди студентов, так и среди преподавателей", - написал Абрамян в своем аккаунте в Facebook. По его мнению, государство не уделяет должного внимания вопросам воинской дисциплины, морально-психологического состояния армии и обеспечения надлежащего контроля. 

На сайте Министерства обороны Армении не содержится какой-либо информации о смерти Торосяна.

Увеличение небоевых потерь среди военных ранее неоднократно вызывало вопросы к властям Армении. Еще в ноябре 2023 года родители погибших солдат отметили, что власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время.

Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, отметили еще в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.

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