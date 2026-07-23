×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:58, 23 июля 2026

Сочинский активист Бурсаниди объяснил отказ от обжалования приговора

Евгений Бурсаниди. Скриншот публикации на личной странице "ВКонтакте".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Сочи Евгений Бурсаниди назвал свое уголовное преследование результатом провокации ФСБ, но не стал обжаловать вынесенный ему в Краснодарском крае заочный приговор. Греция отказалась выдать Бурсаниди на родину, сославшись на защиту интересов своего гражданина. 

Как писал "Кавказский узел", в феврале в Краснодарский краевой суд поступило дело 44-летнего уроженца Сочи Евгения Бурсаниди, живущего в Греции. По версии следствия, он, находясь за пределами России, склонял жителя региона к совершению диверсии на железной дороге. 17 марта суд заочно приговорил Бурсаниди к 11 годам заключения. 

Евгений Бурсаниди имеет двойное гражданство Греции и России, известен как лидер движения за независимость Кубани, еще в 2024 году он был объявлен в розыск. Перед началом процесса в Краснодарском краевом суде активист писал в своем Telegram-канале, что российские силовики уже "пытались выцепить" его из Греции, но потерпели неудачу.

22 июля истек срок обжалования приговора Евгению Бурсаниди в апелляционной и кассационной инстанции. Активист рассказал “Кавказскому узлу” подробности дела, отметив, что не считает решение российской судебной системы легитимным и отказался обжаловать приговор. Запрос РФ о его экстрадиции из Греции был отклонен прокуратурой города Фессалоники (копия документа есть в распоряжении “Кавказского узла”). 

Обстоятельства дела и приговор

Согласно фабуле обвинения, Бурсаниди, являясь создателем Telegram-канала “Малиновый Клин – Независимая Кубань*” и связанного с ним чата, в мае 2023 года опубликовал сообщение о поиске контактов в Краснодаре для «срочного дела». На объявление откликнулся житель города по фамилии Волков, в материалах дела фигурирующий как аккаунт “Valeriy”. 

Обвинение утверждает, что в ходе последующего общения в мессенджерах Telegram и Signal Бурсаниди якобы предложил Волкову связаться с представителями Вооруженных сил Украины и заложить самодельное взрывное устройство на железнодорожных путях, а также провести разведку на АО «Краснодарский приборный завод "Каскад"».

Главным доказательством обвинения стали показания самого Волкова. В суде он заявил, что когда разговор зашел о повреждении объектов инфраструктуры, он обратился в управление ФСБ по Краснодарскому краю и дал добровольное согласие на участие в «оперативном эксперименте». Вся дальнейшая переписка и фиксация аудиозаписей с июня 2023 года проходили под контролем оперативников спецслужбы.

Отказ в экстрадиции

Российские правоохранительные органы предпринимали попытки добиться выдачи Бурсаниди и направляли официальный запрос о его экстрадиции. В июне 2025 года он был задержан в Греции местными силовиками, но вскоре освобожден. 

«Мое задержание длилось не более суток, после чего прокурор вынес постановление об отказе выдать меня российским властям», - пояснил Евгений. 

В официальном постановлении прокуратуры Апелляционного суда Фессалоник № 29/2025 от 25 июня 2025 года указано, что закон запрещает экстрадицию человека, если он на момент предполагаемого “совершения деяния” был гражданином Греции. Как следует из документов, Бурсаниди получил удостоверение личности гражданина Греции еще в марте 2013 года, то есть задолго до инкриминируемых ему событий.

Принципиальный отказ от апелляции

Несмотря на предусмотренное законом право подать апелляционную и кассационную жалобы на заочный приговор, Евгений Бурсаниди решил не делать это по принципиальным соображениям. Свою позицию он объяснил категорическим несогласием с действиями российских властей и судебной системы. 

«Я думал насчет апелляции и кассации, но жалоб никуда отправлять не буду. Никакого сотрудничества с российскими властями в моем случае быть не может. Подать им жалобу - значит легитимизировать их как таковых. Для меня они нелегитимны. Словом, никакого диалога с ними быть не может, поэтому кассацию я не подавал и подавать не стану. Писать кассацию по факту выходит чем-то сродни участию в выборах - к чему призывают те, кто верят, что они существуют в РФ. В этой стране нет ни выборов, ни суда. Идти в суд в государстве, где суд стал ручным инструментом репрессий, не дает ничего, кроме придания им лишней легитимности, которой у них нет», - заявил Бурсаниди корреспонденту “Кавказского узла”. 

Активист также подчеркнул, что уголовное дело в его отношении основано на провокации. По его словам, внедрение агента под псевдонимом Valeriy и искусственное моделирование ситуации, подпадающей под статью УК, прямо противоречит декларируемой задаче правоохранительных органов - пресекать преступления, а не провоцировать их.

Бурсаниди напомнил, как обошлись в РФ с его сочинским другом, архитектором Михаилом Каляминым: незадолго до смерти в августе 2021 года он был осужден за публикации в сети, а уже после его смерти краевой суд оставил приговор в силе

Активист отметил, что был вынужден покинуть родной Сочи из-за неприятия ситуации с правами человека в России. По его мнению, декларируемые Конституцией РФ гарантии свободы слова, печати и независимости выборов на практике подменяются имитационными процедурами, а реальная политическая альтернатива и свобода мнений жестко преследуются на протяжении десятилетий. 

Юридическая оценка провокации преступления

В судебно-уголовной системе РФ между «оперативным экспериментом» и «провокацией» нет четких границ, а в деле Бурсаниди, судя по обвинительному заключению, ключевой свидетель Волков действовал под контролем ФСБ, констатировал адвокат Илья Степанов, специализирующийся на международном и уголовном праве, а также защите политзаключенных.

«Согласно статье 5 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", органам, осуществляющим ОРД, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, это провокация. Европейский суд по правам человека в своей многолетней практике неоднократно указывал: если преступление было совершено исключительно в результате вмешательства агентов под прикрытием и нет доказательств, что оно было бы совершено без их вмешательства, речь идет о провокации. Если инициатива по переходу к конкретным обсуждениям силовых акций или детализации планов исходила или активно поддерживалась в рамках "оперативного эксперимента" до того, как был сформирован самостоятельный умысел, с точки зрения международных стандартов справедливости судебного разбирательства такие доказательства считаются недопустимыми», - пояснил адвокат. 

Отказ Бурсаниди от обжалования может иметь двоякие последствия с точки зрения классической юридической защиты, отметил Степанов. При этом на сегодняшний день документы из Греции официально подтверждают статус Бурсаниди как преследуемого лица, а уголовное дело в РФ строится на агентурной провокации и заочном суде. 

«С этической и политической точки зрения позиция Евгения Бурсаниди понятна: отказ от обжалования - это форма демонстративного бойкота институтов, которым гражданин выражает недоверие. Аргумент "за" бойкот - это нахождение осужденного за пределами РФ и наличие греческого гражданства, они надежно защищают Бурсаниди от физического исполнения приговора, так как Греция официально отказала в экстрадиции. Аргумент "против" состоит в том, что при изменении международно-правовой обстановки или международных механизмов обжалования отсутствие пройденных национальных инстанций может создать формальные препятствия для подачи жалоб в международные структуры», - пояснил адвокат.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* движение “Малиновый Клин – Независимая Кубань” признано экстремистским и запрещено в России решением Верховного суда от 7 июня 2024 года.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
02:03, 23 июля 2026
Выросло число жертв атаки беспилотников на Кубань
01:04, 23 июля 2026
Инженер из Краснодара осужден по делу о госизмене
Задержание. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:31, 22 июля 2026
Житель Новороссийска задержан за комментарии в телеграм-канале
Казак на заправке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:33, 22 июля 2026
Власти Витязево попросили жителей заменить казаков на АЗС
Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
02:54, 22 июля 2026
Осужденный за призывы к насилию житель Кубани решил оспорить приговор
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Зарема Мусаева. Фото: https://www.facebook.com/russia.usembassy/posts принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России
23 июля 2026, 00:05
Защита будет добиваться условно-досрочного освобождения Мусаевой

Роман Мельниченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/post/Ugkxakm5Bex0PTbI2K8OtUOeWoUJwxA_idan
22 июля 2026, 16:12
Роман Мельниченко задержан по делу о дискредитации армии

Последствия атаки беспилотников на Невинномысска. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 13:16
Атаки дронов создали проблемы с доставкой топлива на АЗС Ставрополья

Проверка документов сотрудником ДПС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 10:28
Массовые проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса возмутили водителей Дагестана

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше