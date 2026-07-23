Сочинский активист Бурсаниди объяснил отказ от обжалования приговора

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Уроженец Сочи Евгений Бурсаниди назвал свое уголовное преследование результатом провокации ФСБ, но не стал обжаловать вынесенный ему в Краснодарском крае заочный приговор. Греция отказалась выдать Бурсаниди на родину, сославшись на защиту интересов своего гражданина.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в Краснодарский краевой суд поступило дело 44-летнего уроженца Сочи Евгения Бурсаниди, живущего в Греции. По версии следствия, он, находясь за пределами России, склонял жителя региона к совершению диверсии на железной дороге. 17 марта суд заочно приговорил Бурсаниди к 11 годам заключения.

Евгений Бурсаниди имеет двойное гражданство Греции и России, известен как лидер движения за независимость Кубани, еще в 2024 году он был объявлен в розыск. Перед началом процесса в Краснодарском краевом суде активист писал в своем Telegram-канале, что российские силовики уже "пытались выцепить" его из Греции, но потерпели неудачу.

22 июля истек срок обжалования приговора Евгению Бурсаниди в апелляционной и кассационной инстанции. Активист рассказал “Кавказскому узлу” подробности дела, отметив, что не считает решение российской судебной системы легитимным и отказался обжаловать приговор. Запрос РФ о его экстрадиции из Греции был отклонен прокуратурой города Фессалоники (копия документа есть в распоряжении “Кавказского узла”).

Обстоятельства дела и приговор

Согласно фабуле обвинения, Бурсаниди, являясь создателем Telegram-канала “Малиновый Клин – Независимая Кубань*” и связанного с ним чата, в мае 2023 года опубликовал сообщение о поиске контактов в Краснодаре для «срочного дела». На объявление откликнулся житель города по фамилии Волков, в материалах дела фигурирующий как аккаунт “Valeriy”.

Обвинение утверждает, что в ходе последующего общения в мессенджерах Telegram и Signal Бурсаниди якобы предложил Волкову связаться с представителями Вооруженных сил Украины и заложить самодельное взрывное устройство на железнодорожных путях, а также провести разведку на АО «Краснодарский приборный завод "Каскад"».

Главным доказательством обвинения стали показания самого Волкова. В суде он заявил, что когда разговор зашел о повреждении объектов инфраструктуры, он обратился в управление ФСБ по Краснодарскому краю и дал добровольное согласие на участие в «оперативном эксперименте». Вся дальнейшая переписка и фиксация аудиозаписей с июня 2023 года проходили под контролем оперативников спецслужбы.

Отказ в экстрадиции

Российские правоохранительные органы предпринимали попытки добиться выдачи Бурсаниди и направляли официальный запрос о его экстрадиции. В июне 2025 года он был задержан в Греции местными силовиками, но вскоре освобожден.

«Мое задержание длилось не более суток, после чего прокурор вынес постановление об отказе выдать меня российским властям», - пояснил Евгений.

В официальном постановлении прокуратуры Апелляционного суда Фессалоник № 29/2025 от 25 июня 2025 года указано, что закон запрещает экстрадицию человека, если он на момент предполагаемого “совершения деяния” был гражданином Греции. Как следует из документов, Бурсаниди получил удостоверение личности гражданина Греции еще в марте 2013 года, то есть задолго до инкриминируемых ему событий.

Принципиальный отказ от апелляции

Несмотря на предусмотренное законом право подать апелляционную и кассационную жалобы на заочный приговор, Евгений Бурсаниди решил не делать это по принципиальным соображениям. Свою позицию он объяснил категорическим несогласием с действиями российских властей и судебной системы.

«Я думал насчет апелляции и кассации, но жалоб никуда отправлять не буду. Никакого сотрудничества с российскими властями в моем случае быть не может. Подать им жалобу - значит легитимизировать их как таковых. Для меня они нелегитимны. Словом, никакого диалога с ними быть не может, поэтому кассацию я не подавал и подавать не стану. Писать кассацию по факту выходит чем-то сродни участию в выборах - к чему призывают те, кто верят, что они существуют в РФ. В этой стране нет ни выборов, ни суда. Идти в суд в государстве, где суд стал ручным инструментом репрессий, не дает ничего, кроме придания им лишней легитимности, которой у них нет», - заявил Бурсаниди корреспонденту “Кавказского узла”.

Активист также подчеркнул, что уголовное дело в его отношении основано на провокации. По его словам, внедрение агента под псевдонимом Valeriy и искусственное моделирование ситуации, подпадающей под статью УК, прямо противоречит декларируемой задаче правоохранительных органов - пресекать преступления, а не провоцировать их.

Бурсаниди напомнил, как обошлись в РФ с его сочинским другом, архитектором Михаилом Каляминым: незадолго до смерти в августе 2021 года он был осужден за публикации в сети, а уже после его смерти краевой суд оставил приговор в силе.

Активист отметил, что был вынужден покинуть родной Сочи из-за неприятия ситуации с правами человека в России. По его мнению, декларируемые Конституцией РФ гарантии свободы слова, печати и независимости выборов на практике подменяются имитационными процедурами, а реальная политическая альтернатива и свобода мнений жестко преследуются на протяжении десятилетий.

Юридическая оценка провокации преступления

В судебно-уголовной системе РФ между «оперативным экспериментом» и «провокацией» нет четких границ, а в деле Бурсаниди, судя по обвинительному заключению, ключевой свидетель Волков действовал под контролем ФСБ, констатировал адвокат Илья Степанов, специализирующийся на международном и уголовном праве, а также защите политзаключенных.

«Согласно статье 5 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", органам, осуществляющим ОРД, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, это провокация. Европейский суд по правам человека в своей многолетней практике неоднократно указывал: если преступление было совершено исключительно в результате вмешательства агентов под прикрытием и нет доказательств, что оно было бы совершено без их вмешательства, речь идет о провокации. Если инициатива по переходу к конкретным обсуждениям силовых акций или детализации планов исходила или активно поддерживалась в рамках "оперативного эксперимента" до того, как был сформирован самостоятельный умысел, с точки зрения международных стандартов справедливости судебного разбирательства такие доказательства считаются недопустимыми», - пояснил адвокат.

Отказ Бурсаниди от обжалования может иметь двоякие последствия с точки зрения классической юридической защиты, отметил Степанов. При этом на сегодняшний день документы из Греции официально подтверждают статус Бурсаниди как преследуемого лица, а уголовное дело в РФ строится на агентурной провокации и заочном суде.

«С этической и политической точки зрения позиция Евгения Бурсаниди понятна: отказ от обжалования - это форма демонстративного бойкота институтов, которым гражданин выражает недоверие. Аргумент "за" бойкот - это нахождение осужденного за пределами РФ и наличие греческого гражданства, они надежно защищают Бурсаниди от физического исполнения приговора, так как Греция официально отказала в экстрадиции. Аргумент "против" состоит в том, что при изменении международно-правовой обстановки или международных механизмов обжалования отсутствие пройденных национальных инстанций может создать формальные препятствия для подачи жалоб в международные структуры», - пояснил адвокат.

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