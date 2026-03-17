16:59, 17 марта 2026

Уроженец Сочи заочно осужден по делу о поддержке диверсионной деятельности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре заочно приговорил лидера движения за независимость Кубани к 11 годам заключения по делу о склонении жителя края к диверсии на железной дороге.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в Краснодарский краевой суд поступило дело 44-летнего уроженца Сочи Евгения Бурсаниди. По версии следствия, он, находясь за пределами России, склонял жителя региона к совершению диверсии на железной дороге. Бурсаниди, живущий в Греции, известен как лидер движения за независимость Кубани, еще в 2024 году он был объявлен в розыск. 

Краснодарский краевой суд огласил сегодня приговор Евгению Бурсаниди, признав его виновным в содействии диверсионной деятельности путем вербовки и склонения к повреждению объектов транспортной инфраструктуры. 

Согласно версии обвинения, Telegram-канал для “склонения неограниченного круга лиц к совершению взрывов, поджогов, или иных действий” диверсионного характера Бурсаниди создал еще в мае 2019 года. При этом единственный описанный в обвинении эпизод относится к июню 2023 года. 

Как утверждают силовики, Бурсаниди через свой канал предложил жителю Краснодара подорвать железнодорожные пути во время проезда по ним состава с военной техникой, а также взорвать предприятие по производству деталей для военной техники. Краснодарец, которому было обещано денежное вознаграждение за выполнение этих заданий, сообщил о предложении правоохранительным органам, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Кубани. 

Суд приговорил Бурсаниди к 11 годам заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в колонии строгого режима. “Срок наказания исчисляется с момента со дня экстрадиции осужденного на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ”, - отмечается в публикации. 

В сообщении указано, что Бурсаниди имеет двойное гражданство Греции и России. Кроме того, он назван “приверженцем националистических взглядов”.

Сам обвиняемый накануне начала процесса в Краснодарском краевом суде писал в своем Telegram-канале, что российские силовики уже “пытались выцепить” его из Греции, но потерпели неудачу. “Разумеется, клал я на их заочный суд. Как клал на него и Интерпол”, - заявлял он. 

"Кавказский узел" также писал, что в феврале суд приговорил жителя Сочи Фредерика Дю Буа к 11 годам колонии, признав виновным в участии в террористической организации. Согласно материалам дела, Дю Буа (он же Куземка Валерий Валериевич) вступил в движение за независимость Кубани, которое в ноябре 2024 года было признано террористическим. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
