04:00, 21 февраля 2026

Житель Сочи осужден за участие в террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жителя Сочи Фредерика Дю Буа к 11 годам колонии, признав виновным в участии в террористической организации.

Приговор Фредерику Дю Буа, признанному виновным в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, Дю Буа вступил в движение за независимость Кубани, которое в ноябре 2024 года было признано террористическим. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет 20 февраля "Медиазона"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что дело Фредерика Нормана Марселевича Дю Буа (он же Куземка Валерий Валериевич) поступило на рассмотрение в сентябре 2025 года. Приговор вынесен 19 февраля.

Ранее, в августе 2023 года на Дю Буа было составлено два административных протокола за демонстрацию экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Хостинский районный суд Сочи оштрафовал его на тысячу рублей. Спустя две недели Центральны суд Сочи арестовал Дю Буа на семь суток за фотографии бело-сине-белого флага в соцсетях, информирует "ОВД-Инфо"*.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале 2025 года суд в Волгограде оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Ивана Е., на номерной рамке автомобиля которого был нарисован бело-сине-белый флаг.

Автор: "Кавказский узел"

