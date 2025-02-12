Волгоградец оштрафован за экстремистскую символику

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Суд в Волгограде оштрафовал на тысячу рублей местного жителя, на номерной рамке автомобиля которого был нарисован бело-сине-белый флаг.

Житель Волгограда Иван Е. признан виновным в совершении административного правонарушения по статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации.

По данным следствия, в январе этого года в Волгограде на улице Тимирязева полицейские остановили автомобиль "Шевроле Круз", который принадлежит Ивану Е. На номерной рамке автомобиля был изображен бело-сине-белый флаг, который является символом организации, признанной в России террористической, пишет объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

На суде мужчина своей вины не признал. Советский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и оштрафовал на тысячу рублей, конфисковав предмет административного правонарушения.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2023 года суд арестовал волгоградца Радмира Тулешева за рисунок в виде бело-сине-белого флага на заборе.

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