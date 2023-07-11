Волгоградец арестован за рисунок флага на заборе

"Кавказский узел" также сообщал, что в июне суд в Краснодаре признал демонстрацией экстремистской символики публикацию в соцсети флага с лозунгом, прославляющим Украину, и арестовал на 15 суток местного жителя Михаила Ляха.

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