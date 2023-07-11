11 июля 2023, 11:24

Волгоградец арестован за рисунок флага на заборе

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Суд счел рисунок в виде бело-сине-белого флага экстремистской символикой и арестовал волгоградца Радмира Тулешева на 10 суток.

Тулешев нарисовал флаг пацифистского движения и организации, признанной в России террористической, на заборе рынка "Русь".

В суде житель Волгограда признал вину. Ему грозил штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. Суд решил арестовать Тулешева на 10 суток, пишут "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также сообщал, что в июне суд в Краснодаре признал демонстрацией экстремистской символики публикацию в соцсети флага с лозунгом, прославляющим Украину, и арестовал на 15 суток местного жителя Михаила Ляха.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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