Суд в Краснодаре. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/pervomayskiy_rayonny_sud_goroda_krasnodara/1010236827/?ll=38.989376%2C45.060668&z=18

18 июня 2023, 00:16

Житель Краснодара арестован за публикацию в соцсети украинской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодаре признал демонстрацией экстремистской символики публикацию в соцсети флага с лозунгом, прославляющим Украину, и арестовал на 15 суток местного жителя Михаила Ляха. 

 Жителя Краснодара Михаила Ляха арестовали на 15 суток из-за публикации в соцсети, сообщил 17 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Причиной ареста стала публикация в соцсети "ВКонтакте" флага Украины с лозунгом в поддержку Украины. По версии полиции и суда, флаг и лозунг "используются "запрещенными к деятельности организациями". В суде Лях признал вину и раскаялся, сообщило 17 июня издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование. По этой статье преследуют как активистов, которые выходят на акции протеста, так и назначают наказание за публикации в соцсети или сообщения в групповых чатах. Так, в начале мая житель Туапсе Олег Казаренко был оштрафован за дискредитацию российской армии за размещение пацифистского ролика в группе в WhatsApp**.

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** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд на Кубани закрыл дело Алексея Здоренко", "Алипат Султанбеговой назначена подписка о невыезде", "Защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 июня 2023, 23:32

17 июня 2023, 22:34

17 июня 2023, 21:35

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