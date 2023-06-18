Житель Краснодара арестован за публикацию в соцсети украинской символики

18 июня 2023, 00:16

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Суд в Краснодаре признал демонстрацией экстремистской символики публикацию в соцсети флага с лозунгом, прославляющим Украину, и арестовал на 15 суток местного жителя Михаила Ляха.

Жителя Краснодара Михаила Ляха арестовали на 15 суток из-за публикации в соцсети, сообщил 17 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Причиной ареста стала публикация в соцсети "ВКонтакте" флага Украины с лозунгом в поддержку Украины. По версии полиции и суда, флаг и лозунг "используются "запрещенными к деятельности организациями". В суде Лях признал вину и раскаялся, сообщило 17 июня издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование. По этой статье преследуют как активистов, которые выходят на акции протеста, так и назначают наказание за публикации в соцсети или сообщения в групповых чатах. Так, в начале мая житель Туапсе Олег Казаренко был оштрафован за дискредитацию российской армии за размещение пацифистского ролика в группе в WhatsApp**.

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