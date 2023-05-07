Житель Туапсе оштрафован за дискредитацию российских военных

07 мая 2023, 01:53

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Суд в Туапсе оштрафовал местного жителя Олега Казаренко за дискредитацию российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о том, что жительница Краснодара Елизавета Афанасьева была оштрафована за проукраинскую надпись, сделанную на тротуаре баллончиком с краской.

Городской суд Туапсе оштрафовал Олега Казаренко по административной статье о дискредитации российской армии (часть 1 административной статьи 20.3.3 КоАП РФ), пишут 6 мая "Кавказ-Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что постановление о штрафе Казаренко вступит в силу 11 мая. Сведений о размере штрафа и обстоятельствах дела нет.

Напомним также, 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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