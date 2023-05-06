Жительница Краснодара оштрафована за проукраинское граффити

06 мая 2023, 23:01

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Надпись на тротуаре суд счел демонстрацией экстремистской символики.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жительница Сочи была оштрафована за проукраинский лозунг в статусе в WhatsApp, несмотря на то, что сам лозунг был на корейском языке. "Женщина разместила в мессенджере надпись на корейском языке, перевод которой является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации", - установил суд.

По версии следствия, Елизавета Афанасьева написала на тротуаре баллончиком с краской призыв, прославляющий Украину. В суде Афанасьева признала вину и заявила о раскаянии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело рассматривал Ленинский суд Краснодара, который вынес решение о штрафе в размере 2 тысячи рублей.

Напомним также, 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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