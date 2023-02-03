Штраф сочинке за статус на корейском языке в WhatsApp удивил пользователей соцсети

03 февраля 2023, 13:20

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Суд в Сочи оштрафовал местную жительницу, которая за день до этого установила статусом в WhatsApp перевод проукраинского лозунга на корейский язык. Рвение силовиков, оперативно составивших на женщину протокол, удивило пользователей "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию российской армии, после чего жители страны, в том числе СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию за публикации и высказывания против военной операции на Украине. Так, 30 января стало известно, что краснодарец Алексей Овчинников задержан после разговоров в ресторане с супругой о военной операции и арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова оштрафована на тысячу рублей, на нее также составлен протокол о дискредитации военных.

Центральный райсуд Сочи оштрафовал на 2000 рублей местную жительницу 1984 года рождения, признав ее виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ 1 , сообщила 2 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Из материалов, предоставленных суду, следует, что 01.02.2023 женщина разместила в месенджере надпись на корейском языке, перевод которой является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в публикации в телеграм-канале пресс-службы. В суде женщина полностью признала вину и просила назначить минимальное наказание, отмечается в сообщении.

Жительница Сочи Виктория Т. стала обвиняемой в демонстрации нацистской символики после того, как установила в мессенджере WhatsApp статус, перевод которого с корейского языка образует проукраинский лозунг из двух слов, сообщил 2 февраля в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Публикации о преследовании жительницы Сочи за статус в мессенджере на корейском языке размещены, в частности, в сообществах "Мой Краснодар" и "Перец - новости с огоньком", на которые подписаны соответственно 179 тысяч и 483 тысячи пользователей "ВКонтакте".

Авторы многих комментариев выразили удивление оперативной реакцией силовиков на статус пользователя на корейском языке. "Ого! Это кто у нас в полиции по-корейски читает?" – написал, в частности, Александр Сорокин. "Видимо, есть у нас такие лингвисты в полиции. Тоже удивилась, когда прочитала эту новость", - ответила Люба Клименко. "Интересно, как это обнаружили?" - задался вопросом Артём Васильев.

"За сутки спалили и нашли? Оперативно! А слабо так убийц и насильников находить?" – иронически заметил Евгений Василенко. "Евгений, именно. Лучше бы работали в других направлениях", - согласилась Матильда Бекут.

"Вот бы так быстро мошенников находили, которые каждый день людям звонят и деньги воруют", - высказал пожелание Александр Васильев. "Коррупционеров, бюрократов тоже", - поддержала Кира Карпина.

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