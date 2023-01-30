Кадр из видеоролика о беседе Овчинниковой с силовиком в ресторане. Стоп-кадр из ТГ-канала "Горячий ключ News" от 30.01.23, https://t.me/gk_news1/15411

30 января 2023, 22:12

Пацифистские разговоры обернулись для Овчинниковых арестом и штрафом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Краснодара Алексей Овчинников, задержанный после разговоров в ресторане о военной операции на Украине, получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", в одном из рестораном Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея (ранее ряд СМИ указали его имя как Иван) Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем силовики отпустили Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку. 

Ленинский районный суд сегодня назначил Олесе Овчинниковой штраф в 1000 рублей за мелкое хулиганство, а Алексея Овчинникова приговорили к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство, сообщил сегодня портал 93.ru со ссылкой на адвоката супругов Алексея Аванесяна.

В отношении Олеси Овчинниковой также составлен протокол по статье о публичной дискредитации вооруженных сил, сообщил адвокат. При этом он указал, что во вменяемых Овчинниковой по этой статье действиях не было публичности, а видеозапись ее разговора с силовиком была распространена сотрудником Росгвардии.

Олеся Овчинникова в ресторане беседует с силовиком. Стоп-кадр из ТГ-канала "Горячий ключ News" от 30.01.23, https://t.me/gk_news1/15411.Видеоролик о задержании Овчинниковой в краснодарском ресторане опубликован в Telegram-канале "Горячий ключ News". На видеозаписи девушка сидит в наручниках на полу, затем садится на диван. Она с использованием ненормативной лексики разговаривает с силовиком, который ведет видеосъемку. Девушка смеется и неоднократно произносит слова в поддержку Украины и ее президента.

Административные дела Олеси и Алексея Овчинниковых по статье о мелком хулиганстве поступили в Ленинский районный суд Краснодара сегодня, следует из информации на сайте суда. В карточках обоих дел говорится, что суд вынес постановление о назначении административного наказания. Протоколов судебных заседаний в карточках дел не содержится. 

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Примечание:

"Житель Сочи обвинен в дискредитации армии", "Краснодарский активист смог оспорить штраф за съемку в пацифистском ролике", "Кубанец оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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