30 января 2023, 22:12
Пацифистские разговоры обернулись для Овчинниковых арестом и штрафом
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Житель Краснодара Алексей Овчинников, задержанный после разговоров в ресторане о военной операции на Украине, получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных.
Как сообщал "Кавказский узел", в одном из рестораном Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея (ранее ряд СМИ указали его имя как Иван) Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем силовики отпустили Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку.
Ленинский районный суд сегодня назначил Олесе Овчинниковой штраф в 1000 рублей за мелкое хулиганство, а Алексея Овчинникова приговорили к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство, сообщил сегодня портал 93.ru со ссылкой на адвоката супругов Алексея Аванесяна.
В отношении Олеси Овчинниковой также составлен протокол по статье о публичной дискредитации вооруженных сил, сообщил адвокат. При этом он указал, что во вменяемых Овчинниковой по этой статье действиях не было публичности, а видеозапись ее разговора с силовиком была распространена сотрудником Росгвардии.
Видеоролик о задержании Овчинниковой в краснодарском ресторане опубликован в Telegram-канале "Горячий ключ News". На видеозаписи девушка сидит в наручниках на полу, затем садится на диван. Она с использованием ненормативной лексики разговаривает с силовиком, который ведет видеосъемку. Девушка смеется и неоднократно произносит слова в поддержку Украины и ее президента.
Административные дела Олеси и Алексея Овчинниковых по статье о мелком хулиганстве поступили в Ленинский районный суд Краснодара сегодня, следует из информации на сайте суда. В карточках обоих дел говорится, что суд вынес постановление о назначении административного наказания. Протоколов судебных заседаний в карточках дел не содержится.
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Автор: "Кавказский узел"