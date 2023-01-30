Пацифистские разговоры обернулись для Овчинниковых арестом и штрафом

30 января 2023, 22:12

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Житель Краснодара Алексей Овчинников, задержанный после разговоров в ресторане о военной операции на Украине, получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Супруга Овчинникова по той же статье оштрафована на тысячу рублей, кроме того, на нее составлен протокол о дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", в одном из рестораном Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея (ранее ряд СМИ указали его имя как Иван) Овчинниковых за пацифистские разговоры. Их отвезли в отдел полиции, но затем силовики отпустили Олесю Овчинникову домой к несовершеннолетнему ребенку.

Ленинский районный суд сегодня назначил Олесе Овчинниковой штраф в 1000 рублей за мелкое хулиганство, а Алексея Овчинникова приговорили к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство, сообщил сегодня портал 93.ru со ссылкой на адвоката супругов Алексея Аванесяна.