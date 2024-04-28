28 апреля 2024, 10:36

Военнослужащий с Кубани убит на Украине

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Алексей Сергиенко из Ейского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 366 военных из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 365 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Военнослужащий из станицы Должанской Ейского района Алексей Сергиенко погиб в зоне военной операции на Украине, сообщило 24 апреля руководство муниципального учреждения "Молодежный поселенческий центр "Меотида" на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 366 военных из Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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