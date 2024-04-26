Пять сотрудников "Дагэнергосети" арестованы по делу о хищениях

26 апреля 2024, 19:48

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Заключены под стражу на два месяца еще пять сотрудников "Дагэнергосети", подозреваемых по делу о миллиардных хищениях, и общее число арестованных по делу достигло 31.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля были арестованы девять сотрудников АО "Дагэнергосеть", и общее число арестованных по уголовному делу о хищениях достигло 26.

3 апреля силовики пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. После обысков был задержан директор "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и арестован на два месяца. Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба составляет около 2,8 млрд рублей. Согласно версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа".

В рамках уголовного дела о хищении около 2,8 млрд рублей арестованы пять новых подозреваемых, сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана. "По делу энергетиков Советским районным судом города Махачкалы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу еще пятерым фигурантам", - цитирует сегодня сообщение суда ТАСС.

Согласно сообщению суда, новых подозреваемых отправили под арест на два месяца, все они - работники АО "Дагэнергосеть". Таким образом, число арестованных достигло 31, говорится в публикации.

Ранее, по данным источника в компании, силовики задержали еще 10 руководителей структурных подразделений ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", пишет агентство.

Под арест отправлены Ибрагим Ибрагимов, Мурад Ахмеддибиров, Магомед Самедов, Курбан Омаров и Шапи Магомедов, информирует "Новое дело".

Компания "Россети Северный Кавказ" 25 апреля опубликовала в своем телеграм-канале официальный комментарий "в связи с мероприятиями правоохранительных органов в сетевом комплексе Республики Дагестан".

"Руководство и блок безопасности ПАО "Россети Северный Кавказ" проводят системную работу по предотвращению фактов коррупции в зоне ответственности компании и оздоровлению электроэнергетической отрасли Республики Дагестан. Компания взаимодействует с правоохранительными органами в ходе расследования уголовного дела в отношении бывших и нынешних сотрудников "Дагэнерго", а также сотрудников подрядных организаций филиала. Их обвиняют, в том числе в нанесении существенного финансового ущерба организации и отрасли в целом. Следственные действия ведутся в отношении деятельности задержанных в 2010-2014 гг. Компания "Россети Северный Кавказ» продолжит оказывать полное содействие правоохранительным органам", - говорится в публикации.

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