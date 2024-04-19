Девять сотрудников "Дагэнерго" арестованы по делу о хищениях

19 апреля 2024, 00:03

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Суд в Махачкале арестовал на два месяца девять подозреваемых в многомиллиардных хищениях средств в компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", общее число арестованных по делу достигло 26.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что, помимо руководителя "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева, в Дагестане арестованы еще семь человек, подозреваемых в причастности к миллиардным хищениям средств энергетической компании. 12 апреля стало известно, что число арестованных достигло девяти. 17 апреля пресс-служба Советского районного суда Махачкалы сообщила об аресте восьми новых подозреваемых по этому делу.

3 апреля силовики пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. После обысков был задержан директор "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и арестован на два месяца. Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба составляет около 2,8 млрд рублей. Согласно версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа".

Девять подозреваемых арестованы в Дагестане в рамках уголовного дела о хищении около 2,8 миллиарда рублей в сфере энергоснабжения, сообщило 18 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще девятерым фигурантам", - процитировало агентство сообщение пресс-службы суда. Все они являются работниками АО "Дагэнергосеть" и арестованы на два месяца. Фамилии арестованных в сообщении не приведены.

На сайте Советского районного суда Махачкалы на 00.02 мск не содержится информации об адресах девяти подозреваемых.

Глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева проинформировала, что общее число арестованных по делу о хищении в "Россетях" достигло 26 человек, сообщил 18 апреля "Интерфакс".

Сегодня также стало известно об обысках и задержаниях в "Россети Северный Кавказ". Были задержаны заместителя начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыр Абдуллаев, который прежде занимал должность руководителя электросетей Магарамкентского района и начальник городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова, проинформировало агентство со ссылкой на представителя компании.

«Россети Северный Кавказ» оказывают содействие работе правоохранительных органов, которая направлена на пресечение нарушений в отношении деятельности филиала «Дагэнерго», в том числе в рамках проведенных задержаний сотрудников подрядных организаций, говорится в комментарии, опубликованном на станице "Дагэнерго" в Telegram.

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