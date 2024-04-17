Арестованы еще восемь фигурантов дела о хищениях в "Дагэнерго"

17 апреля 2024, 03:55

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Суд в Махачкале арестовал на два месяца еще восьмерых фигурантов дела о хищении 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание системы учета электроэнергии в республике.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что, помимо руководителя "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева, в Дагестане арестованы еще семь человек, подозреваемых в причастности к миллиардным хищениям средств энергетической компании. 12 апреля стало известно, что арестованы уже девять человек.

3 апреля силовики пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. После обысков был задержан директор "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и арестован на два месяца. Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба составляет около 2,8 млрд рублей. Согласно версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа".

Советский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения еще восьмерым фигурантам дела о хищениях в "Дагэнерго", говорится в сообщении, опубликованном 16 апреля на сайте суда.

В материалах следствия, которые поступили в суд, указано, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемые и неустановленные лица, используя служебное положение, "завысив объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах ПАО "МРСК Северного Кавказа" , расположенных на территории Республики Дагестан, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ПАО "Российские сети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа", на общую сумму не менее 2 795 180 000 руб".

Суд рассмотрел ходатайства следствия и арестовал Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гейдарова и Амирахмеда Зурканаева на два месяца, до 16 июня текущего года. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.

Раджаб Абакаров в прошлом главный инженер центральный районных электрических сетей АО "Дагэнергосеть", а с 2017 года - руководитель. Несколько других обвиняемых - сотрудники компании, пишет "Коммерсант".

Федеральная служба безопасности проводит обыски у руководителей пяти районных электросетей в Дагестане в Тарумовском, Хасавюртовском, Тляратинском, Левашинском и Буйнакском районах в рамках "декриминализации ПАО "Россети Северный Кавказ - "Дагэнерго", пишет 16 апреля ТАСС.

По словам собеседника издания из ПАО "Россети - Северный Кавказ", проводится "оздоровление" энергетической отрасли. "Чистка среди коррумпированных сотрудников филиала "Дагэнерго", которые причастны к хищениям 2,8 млрд рублей, будет продолжена", - заявил он. Кроме того, проводятся мероприятия по установке фактов хищения электроэнергии.

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