Число арестованных по делу о хищениях в "Дагэнерго" выросло до девяти

12 апреля 2024, 10:50

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Девять человек арестованы по обвинению в хищении 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание системы учета электроэнергии в Дагестане, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что, помимо руководителя "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева, в Дагестане арестованы еще семь человек, подозреваемых в причастности к миллиардным хищениям средств энергетической компании.

3 апреля силовики пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. После обысков был задержан директор "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и арестован на два месяца. Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба составляет около 2,8 млрд рублей. Согласно версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа".

Девять человек арестованы по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ в отчете о выявлении "организованной преступной группы (ОПГ)".

В числе обвиняемых - бывшие и действующие сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций.

Все девять обвиняемых по решению суда заключены под стражу и помещены в СИЗО Пятигорска. Дело расследуется по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), проведено девять обысков по местам жительства и работы обвиняемых в Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае.

"Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

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