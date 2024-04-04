Суд арестовал восьмерых подозреваемых по делу о хищениях в "Дагэнерго"

04 апреля 2024, 05:56

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Помимо руководителя "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева в Дагестане арестованы еще семь человек, подозреваемых в причастности к миллиардным хищениям средств энергетической компании.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур 3 апреля пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. Источники связали обыски с уголовным делом о мошенничестве. Позже стало известно, что после обысков силовики задержали директора "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева, в тот же день он был арестован на два месяца.

По делу, в связи с которым силовики задержали Магомедхабиба Мухумаева, взяты под стражу еще семь человек, вместе с Мухумаевым число арестованных достигло восьми, сообщило РИА "Новости".

"Советский райсуд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мухумаева и еще семи фигурантов этого уголовного дела", - приводит агентство слова главы пресс-службы Верховного суда Дагестана Заремы Мамаевой.

Дело расследуется по статье о мошенничестве в составе организованной преступной группы, сумма ущерба составляет около 2,8 млрд рублей. Согласно версии следствия, эти деньги принадлежали ПАО "Россети" и компании "МРСК Северного Кавказа". Имена и данные других фигурантов дела, помимо Магомедхабиба Мухумаева, пока не названы.

Мухумаев стал директором "Дагэнерго" в ноябре 2023 года. До этого он руководил в компании службой логистики и материально-технического обеспечения, управлением капитального строительства, а также был советником гендиректора "Россети Северный Кавказ" по электросетевому комплексу Дагестана. В 2017-2022 годах он руководил производственными процессами филиалов "ФСК ЕЭС" — Каспийское ПМЭС" и "МЭС Юга".

По информации следователей, Мухумаев, занимая разные должности в энергетической компании, был также фактическим руководителем строительной компании "Энергопрогресс".

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