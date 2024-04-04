Директор "Дагэнерго" арестован на два месяца

04 апреля 2024, 03:00

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Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО руководителя "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева, задержанного в связи с делом о мошенничестве. Сумму похищенных средств следствие оценивает в 2,8 млрд рублей.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур 3 апреля пришли с обыском в офис "Дагэнерго" в Махачкале. Источники связали обыски с уголовным делом о мошенничестве. Позже стало известно, что после обысков силовики задержали директора "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева.

Суд назначил Магомедхабибу Мухумаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Согласно постановлению суда, он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 3 июня, сообщило со ссылкой на источник в Верховном суде Дагестана информагентство ТАСС.

Согласно материалам дела, поступившим в Советский райсуд Махачкалы, Мухумаев подозревается в хищении средств в составе организованного преступного сообщества. Общую сумму денег, похищенных у "МРСК Северного Кавказа" и ПАО "Россети" следствие оценивает в 2,8 млрд рублей.

Как полагают следователи, Магомедхабиб Мухумаев вместе с другими подозреваемыми, в том числе руководителями ряда компаний, организовал завышение стоимости и объемов работ, выполнявшихся на энергетических объектах в Дагестане. Часть средств была похищена при создании автоматизированной комплексной системы учета электроэнергии - для ее строительства использовалось некачественное оборудование, следует из сообщения пресс-службы районного суда.

Комментариями защиты Мухумаева относительно ареста и версии следователей "Кавказский узел" пока не располагает.

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