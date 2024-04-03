03 апреля 2024, 19:55

Директор "Дагэнерго" задержан после обыска

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Силовики задержали директора "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиба Мухумаева после обысков в офисе компании и у него дома.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники силовых структур пришли сегодня с обыском в офисе "Дагэнерго" в Махачкале, сообщили в компании "Россети Северный Кавказ". По данным источников, обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве.

Директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев задержан после обыска в компании, сообщило РИА Новости в правоохранительных органах республики.

"Магомедхабиб Мухумаев задержан по итогам обыска, который провели полицейские в "Дагэнерго", – приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Обыски на рабочем месте и дома у Мухумаева, после которых он был задержан, проводили сотрудники Северо-Кавказского ГУ МВД, проинформировал "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

На сайте и в Telegram-каналах управлений МВД и Следкома по Дагестану, а также Главного управления МВД по СКФО к 19.40 мск не содержится сообщений о задержании Мухумаева.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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