Силовики пришли с обысками в офис "Дагэнерго" в Махачкале

03 апреля 2024, 12:44

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Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе "Дагэнерго" в Махачкале, сообщили в компании "Россети Северный Кавказ". По данным источников, обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля силовики провели обыски в администрации Дербентского района по делу об аферах с энергоснабжением школ. Пока в числе подозреваемых только представители компании-подрядчика, сообщили источники.

Силовики в Махачкале проводят обыски в офисе "Дагэнерго", сообщил представитель компании "Россети Северный Кавказ", чьим филиалом является "Дагэнерго".

"Мероприятия, проводимые правоохранительными органами в отношении Магомедхабиба Мухумаева, не связаны с работой на посту директора филиала "Дагэнерго" и относятся к деятельности организации, в которой он работал ранее", - приводит его слова ТАСС.

По данным источника, обыск и выемку документов в «Дагэнерго» проводят сотрудники Главного управления МВД по СКФО в рамках уголовного дела о мошенничестве, пишет "Молодежь Дагестана".

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