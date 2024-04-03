03 апреля 2024, 09:17

Стали известны причины обыска в администрации Дербентского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски в администрации Дербентского района Дагестана проводились по делу об аферах с энергоснабжением школ, сообщило следствие. Пока в числе подозреваемых только представители компании-подрядчика, утверждают источники

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля силовики провели обыски в администрацию Дербентского района.

Обыски провели в рамках дела о мошеннических действиях при заключении договоров с руководителями образовательных организаций на проведение профилактических испытаний заземляющих устройств и электрооборудования, сообщила руководитель пресс-службы следственного управления СК РФ по Дагестану Оксана Тенетова.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту мошеннических действий при заключении договоров с руководителями образовательных организаций администрации Дербентского района на проведение профилактических испытаний заземляющих устройств и электрооборудования в администрации муниципалитета проводятся обыски", - сказала Оксана Тенетова, чьи слова приводит ТАСС. По ее словам, при проведении обыска документы, связанные с земельными отношениями, не изымались

Силовики изымали документы, чтобы проверить работу подрядчика, сообщил 2 апреля телеграм-канал Mash Gor, не указав источник информации. Компания должна была проложить проводку в школе и детских садах. Заведующие подписали документы о приёме работ, зная, что они не были выполнены. Подрядчик получил за это суммы от 49 до 64 тысяч, утверждает издание.

"Кавказский узел" также сообщал, что Преображенский суд Москвы  в октябре 2022 года приговорил бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова к девяти годам колонии с учетом предыдущих приговоров, признав виновным по делу о крупной растрате в связи с незаконной передачей земли. В феврале того же года суд назначил Джелилову 7,5 года колонии, признав его виновным в растрате. В мае 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Джелилова к шести годам лишения свободы по делу о передаче земли стоимостью 8,7 миллиона родственникам. Суд удовлетворил также гражданский иск с требованием возместить ущерб. 21 августа 2020 года Джелилов был осужден на четыре года колонии  за превышение полномочий.  

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Примечание:

"Задержанные в Дагестане признались в подготовке теракта на набережной в Каспийске",  "Назначен новый руководитель Дербентского района", "Бывший глава Дербентского района стал свидетелем по делу о махинациях с землей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 апреля 2024, 10:05

03 апреля 2024, 09:46

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