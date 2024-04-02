Администрация Дербентского района. Фото: apa https://ru.apa.az/strani-snq/silovye-struktury-rossii-provodyat-obysk-v-administracii-derbentskogo-raiona-565403

02 апреля 2024, 12:13

Обыск проходит в администрации Дербентского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пришли с обыском в администрацию Дербентского района, проводится выемка документов по земельным вопросам, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Силовики  проводят обыск и выемку документов в администрации Дербентского района Дагестана, сообщило  сегодня РИА "Новости".

"В администрации Дербентского района проводятся обыск и выемка документов по земельным вопросам", – приводятся в сообщении агентства слова источника в правоохранительных органах.

Информацию об обысках подтвердил заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "У одного из заместителей главы района могут быть проблемы, и связаны они, по всей видимости, со школами", -  написал он в своем Telegram-канале.

Фотографию с места событий опубликовал сегодня Telegram-канал "Жемчужина юга". На фотографии силовик стоит на входе в здание администрации Дербентского района, закрывая вход в здание. Рядом с ним стоит мужчина в гражданской одежде с папкой в руке.

В Telegram-канале администрации Дербентского района по данным на 12:05 мск не содержится информации об обысках.

"Кавказский узел" сообщал, что Преображенский суд Москвы  в октябре 2022 года приговорил бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова  к девяти годам колонии с учетом предыдущих приговоров, признав виновным по делу о крупной растрате в связи с незаконной передачей земли. В феврале того же года суд  назначил Джелилову 7,5 года колонии бывшему главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, признав его виновным в растрате.  В мае 2021 года Преображенский районный суд Москвы приговорил  Джелилова к шести годам лишения свободы по делу о передаче земли стоимостью 8,7 миллиона родственникам и родным. Суд удовлетворил также гражданский иск с требованием возместить ущерб. 21 августа 2020 года Джелилов был осужден на четыре года колонии  за превышение полномочий.  

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Примечание:

"Задержанные в Дагестане признались в подготовке теракта на набережной в Каспийске",  "Назначен новый руководитель Дербентского района", "Бывший глава Дербентского района стал свидетелем по делу о махинациях с землей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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