Кубанец оштрафован за дискредитацию армии

08 января 2023, 21:54

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Суд признал жителя Славянска виновным в дискредитации вооруженных сил.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Сегодня, 8 января стало известно, что в Прикубанский районный суд Краснодара поступило дело Сергея Меркулова по данной статье.

Славянский районный суд Краснодарского края оштрафовал за "дискредитацию" местного жителя Константина Золотарева, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Подробности дела издание не сообщило.

О протоколе по "дискредитационной" статье в отношении Константина Золотарева стало известно 19 декабря, сообщило издание "ОВД,инфо"**.

Напомним, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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* включено Минюстом в реестр иностранных агентов.

** включено реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.