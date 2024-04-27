27 апреля 2024, 23:18

Житель Дагестана убит на Украине

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Ислам Курамагомедов убит в ходе специальной военной операции. С начала СВО официально признаны убитыми в ней не менее 829 бойцов из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", Хабибулла Асхабов из Избербаша стал 828-м уроженцем республики, чью смерть подтвердили власти.

О смерти Ислама Курамагомедова стало известно из сообщения, опубликованного на странице администрации Тарумовского района в социальной сети "Одноклассники".   Исламу Курамагомедову был 21 год, он родился в села Раздолье, мобилизован и погиб 31 марта 2024 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 829 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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