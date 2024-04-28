Отчет Кадырова об успехах дочери-подростка вызвал скепсис у пользователей соцсети

28 апреля 2024, 15:48

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Двенадцатилетняя Ашура Кадырова прошла курсы подготовки для вступления в Федерацию стрельбы, похвалился успехом дочери Рамзан Кадыров. Достижения и награды детей Кадырова связаны с покровительством отца, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля мэрия Грозного сообщила, что 19-летняя дочь Рамзана Кадырова Табарик, которая числится руководителем одной организации и учредителем еще 12, получила медаль "За заслуги перед Чечней" за развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности республики.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

27 апреля дочь Рамзана Кадырова Ашура прошла курс "безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической стрельбы (БИКСО)" и 80-часовой курс стрелковой подготовки из пистолета и карабина в Российском университете спецназа, сообщил в тот же день глава Чечни на своей странице во "ВКонтакте".

"Я рад, что Ашура проявила интерес к военному делу, ведь в нашей семье к этому все относятся очень серьезно. С раннего возраста она обладала удивительным стремлением к обретению новых знаний и навыков. Справедливо считаю, что в её возрасте овладеть такими боевыми умениями - большое достижение", - написал Рамзан Кадыров.

Он выразил уверенность, что "этот успех лишь первый шаг на пути к её стремительному самосовершенствованию не только в этой сфере, но и во всех других".

На эту уверенность Кадырова сегодня обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником todd. "Ключевое в этой информации - в последней фразе. Кстати, Ашуре Кадыровой всего 12 лет. Но отец уже уверен в том, что она проявит себя «и во всех других» сферах». Кто бы сомневался", - написал читатель в своем комментарии.

Ашуре Кадыровой 12 лет, сообщило 27 апреля 2024 года РИА Новости.

Авторы большинства комментариев под публикацией Рамзана Кадырова продемонстрировали восхищение его дочерью. Лишь некоторые пользователи скептически восприняли заявление главы Чечни. "Медаль уже дали?" - с иронией поинтересовался, в частности, Андрей Агапов. "Звание героя не забудьте вручить", - посоветовал Александр Телепов.

"Кто ещё [проявит подобострастие], забыв о том, со скольки лет можно держать оружие в руках?" - написал Иван Семакин в ответ на восторженные комментарии пользователей. "В Чечне можно всё. А в [других регионах] России, если мальчишку в деревне с пугачом поймают - возбудят уголовное дело", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"Конечно, если ты из семьи большого госчиновника, ты можешь и тест на космонавта сдать... а если ты простой гражданин, то, как говорится, грызи бамбук, в лучшем случае мама тебя в бассейн отведёт", - высказал мнение Олег Гомонов.

Напомним, в конце января 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат была назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок. До этого она руководила департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Ранее старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку. Обе сестры также имеют медали "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и новое назначение его дочери Хадижат не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В феврале 2024 года Ахмат Кадыров был назначен министром по делам молодежи Чечни. Ему также была вручена высшая награда республики.

5 ноября 2023 года стало известно, что другой сын главы Чечни Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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