Аналитики заявили о противоречии закону в назначении сына Кадырова замминистра

16 ноября 2023, 03:39

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Должность уровня заместителя министра в региональном правительстве не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом Чечни, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя назначение Ахмата Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. В марте Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, лично встречался с Владимиром Путиным; встреча, как утверждалось, носила неофициальный характер. Знакомые с реалиями Чечни правозащитники расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Заместитель министра в республиканском правительстве - важная должность, независимо от того, чем занимается ведомство, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Замминистра по своему статусу может в определенных ситуациях замещать члена правительства. Какую нагрузку и какие преимущества несет сама эта должность, - другой вопрос. Неважно, что он замминистра спорта, следующей ступенью может быть министр и в другой отрасли, и вице-премьер", - сказал он "Кавказскому узлу", комментируя назначение сына Кадырова.

По словам Кутаева, должность для Ахмата Кадырова на текущем этапе несет символическое значение, дает ему необходимый для дальнейшего продвижения статус. "Ему вряд ли нужна зарплата замминистра или выслуга лет, он в деньгах купается. Для него важен статус, что он замминистра", - пояснил Кутаев.

Прямая связь должности с силовым блоком при этом не имеет принципиальной важности, уверен он. "К примеру, Магомед Даудов возглавляет законодательный орган - это не силовая структура, хотя Даудов генерал и лично связан с силовыми структурами. В современной России вообще, не только в Чечне, довольно часто вполне гражданские должности занимают силовики. Поэтому того же сына Кадырова, раз он попал во власть, могут в любой момент задействовать в силовых органах власти", - заключил Кутаев.

Формальный порядок назначения на руководящие должности в правительстве Чечни зафиксирован в республиканском законе от 6 октября 2006 года № 29-РЗ "О государственной гражданской службе Чеченской Республики". Согласно статье 9 этого закона, "для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности", указала адвокат Марина Агальцова.

"В частности, для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", "помощники (советники)", - а это и замминистра, - обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Конкретные требования к той или иной должности устанавливаются внутренними должностными инструкциями, добавила юрист. "Вопрос в том, можно ли в 18 лет занимать такую должность. При наличии высшего образования - можно, но это ведь нереально", - заключила Агальцова.

Формальному возрастному цензу для назначения на пост замминистра в региональном правительстве Ахмат Кадыров соответствует, чиновнику не может быть меньше 18 лет, однако наличие высшего образования является обязательным требованием, пояснил адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Человек не имеет права занимать должность без высшего образования. Невозможно совмещать эту работу с учебой, тем более если он учится на дневном отделении вуза, также нельзя иметь неполный рабочий день. Вероятно, можно назначать молодых людей на какие-то должности на общественных началах - типа "молодежного правительства", но назначение на официальную государственную должность даже в рамках республики не соответствует закону", - сказал Гайтаев "Кавказскому узлу".

Адвокат Тимофей Широков подтвердил, что человек без законченного высшего образования не может занимать должность замминистра. "По определению это невозможно, но в Чечне могут и переделать законодательство о госслужбе под этот случай", - предположил он.

Определенная общественно-политическая деятельность может быть засчитана в стаж и выслугу лет, однако не отменяет требования о законченном высшем образовании, добавил адвокат. "Чем больше стаж, тем раньше присваиваются определенные звания и преференции, и на пенсионном обеспечении это скажется, но вряд ли в данном случае речь идет о зарабатывании пенсии. Это просто введение во власть сына отцом, игра на собственном и его честолюбии", - сказал Широков "Кавказскому узлу".

Политолог Дмитрий Орешкин также считает немыслимым совмещение столь ответственной должности, как заместитель министра, с получением первого высшего образования. "А есть некоторые должности, где требуется еще и специальная квалификация. Например, на должность председателя ЦИК можно назначать только человека с высшим юридическим образованием, но в России и это нарушалось, когда назначили физика Чурова. А это назначение продиктовано не законом, а непотизмом. Его (Ахмата Кадырова) назначили, чтобы он набрался опыта госуправления, опыта власти. Это также демонстрация того, что семья Кадырова и дальше будет управлять республикой. В принципе, если бы (Рамзан Кадыров) захотел, он бы и министром (сына) назначил", - сказал политолог "Кавказскому узлу".

На практике нарушения формальных законов при назначениях на ответственные должности - не редкость, и далеко не только в Чечне, подтвердила юрист Екатерина Корн. "В любой структуре абсолютно все зависит от непосредственного начальника - и премирование, и продвижение по службе, и прочее. На полковничью должность могут запросто поставить капитана полиции - я сама была тому свидетелем, когда работала в МВД в Петербурге. "На усмотрение руководителя", так обычно пишут во внутренних приказах", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Продвигая сыновей по карьерной лестнице, Рамзан Кадыров принципиально игнорирует букву закона, какие-либо соображения о выслуге лет при этом также вряд ли имеют значение, считает специалист по государственному и конституционному праву, профессор Елена Лукьянова. "Никаких законных оснований для такого назначения нет, но ему это безразлично. Действует клановая система", - сказала она "Кавказскому узлу".

Политолог Андрей Серенко разделяет мнение, что первая должность в правительстве для Ахмата Кадырова имеет в первую очередь символическое значение. Одновременно он считает это явной демонстрацией укрепления семейного клана Кадыровых и демонстрацией их намерения управлять Чечней поколениями.

"В определенной степени это ответ тем, кто тиражирует слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Как говорится, не надейтесь: семья Кадыровых большая, ее талантов на много лет хватит. В определенном смысле назначения детей Рамзана Кадырова - это начало транзита власти по-чеченски. Безусловно, сам он никуда уходить с должности главы Чечни не собирается, но одновременно посылает сигналы, что при любом развитии событий контроль над республикой останется в руках большого кадыровского клана", - заявил Серенко "Кавказскому узлу".

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