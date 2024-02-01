Новая должность Хадижат Кадыровой вписалась в кадровую политику главы Чечни

01 февраля 2024, 21:22

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Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и назначение его дочери Хадижат на пост первого зама руководителя администрации главы и правительства Чечни не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и кавказовед. Подобная должность по закону предусматривает обязательно наличие высшего образования, подчеркнул юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат (Карина) назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок. До этого она руководила департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Ранее старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает нормой для современной Чечни назначение дочери Кадырова на новую должность. "Видимо, на семейном совете они приняли решение дать ей новую должность. Это такой подарок от отца своей дочери. Но я всегда думал и сейчас думаю, что все это происходит по согласованию, а может, и по указке Кремля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, здесь не столь важно, у кого выше должность – у старшей или у младшей. "Старшая дочь сейчас вице-премьер правительства, а младшая - первый замруководителя администрации главы и правительства Чечни. Но это не так важно. Они проходят процесс, смысл которого в том, чтобы у всех членов семьи была высокая должность и это было указано в биографии. Никого нельзя удивить назначениями в Чечне", - отметил он.

13 ноября 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики вопреки отсутствию законченного высшего образования, необходимого по закону для такого поста. В марте Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, лично встречался с Владимиром Путиным; встреча, как утверждалось, носила неофициальный характер. Знакомые с реалиями Чечни правозащитники расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.

С ним согласна Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Это давно уже стало нормой в Чечне. Разве для кого-то это стало сюрпризом? Для меня нет. Такое назначение нельзя считать вызывающим. Вызывающим можно считать то, когда девочек заставляют насильно выходить замуж. А такие новости уже давно даже улыбку не вызывают. Стандартная чеченская ситуация", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, для Кадырова важно, чтобы его дети находились у власти. "Новая должность очень серьезная, она будет решать важные вопросы. Это, очевидно, подарок отца своей дочери. Ему так удобнее управлять. Это его представление о мире, когда все важные должности должны занимать члены его семьи и его ближайшее окружение. Его дети, по его представлению, должны быть рядом, занимать высокие посты и принимать участие в управлении республикой. Ну, а какие должности занимает его младшая или старшая дочь, это уже не важно. Главное, что у всех есть должности. Может, у него есть любимица среди дочерей, я не знаю", - отметила она.

Ганнушкина* при этом приветствует, что женщины в Чечне получают должности. "Сам факт того, что высокие посты занимают женщины, уже хорошо. Это достаточно прогрессивно", - подчеркнула правозащитница.

Согласно 12-ой статьи Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", наличие высшего образования для такой должности обязательно, уверен московский юрист Евгений Черноусов. "В этой статье определены требования к кандидатам на разные госдолжности. Для руководящих должностей наличие высшего образования является обязательным. Там также есть требования по стажу и опыту смежной работы, но что именно требуется для поста первого замруководителя администрации главы и правительства Чечни, но без высшего образования такую должность занимать невозможно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, чеченские СМИ, возможно, просто упустили факт о высшем образовании дочери Кадырова. "Я не думаю, что у нее нет высшего образования. Возможно, СМИ случайно упустили этот момент. У всех детей есть, а у нее нет? Мне кажется, этого не может быть. В любом случае высшее образование необходимо для руководящих должностей в Российской Федерации", - отметил он.

На сайта главы Чечни в разделе "Администрация главы и правительства Чеченской республики" указана новая должность Хадижат Кадыровой, но ее биография по данным на 21.22 мск не опубликована. При этом у остальных пяти чиновников администрации полностью приведены биографические данные, включая сведения о высшем образовании.

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