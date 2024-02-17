Ахмат Кадыров назначен министром по делам молодежи в Чечне

17 февраля 2024, 18:17

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Восемнадцатилетний сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен в республике министром по делам молодежи. Ему также вручена высшая награда Чечни, объявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Ахмат Кадыров, ранее занимавший должность первого замминистра по физкультуре, спорту и молодежной политике, назначен министром Чечни по делам молодежи, сообщило сегодня ИА "Грозный-информ".

Публикация государственного агентства проиллюстрирована фотографией, на которой Ахмат Кадыров стоит рядом с Владимиром Путиным.

В марте 2023 года Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, встречался с Владимиром Путиным. Правозащитники, знакомые с реалиями Чечни, расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.

Новому министру по делам молодёжи присвоен орден Кадырова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». Мне очень приятно отметить, что, несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя эффективным и исполнительным", - написал Даудов.

Сын главы Чечни "вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодёжных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона", заявил Магомед Даудов.

В публикациях не уточняется, какое кадровое решение принято в отношении Исы Ибрагимова, который возглавлял министерство до назначения Ахмата Кадырова. На сайте министерства по делам молодежи, по состоянию на 18.15 мск, руководителем указан Иса Ибрагимов.

Напомним, в конце января 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат была назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок. До этого она руководила департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Ранее старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку.

Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и новое назначение его дочери Хадижат не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее, 5 ноября 2023 года, стало известно, что сын главы Чечни Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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