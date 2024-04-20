Табарик Кадырова получила медаль "За заслуги перед Чечней"

20 апреля 2024, 22:17

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Девятнадцатилетняя дочь Рамзана Кадырова Табарик получила медаль "За заслуги перед Чечней" за развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности республики, отчиталась мэрия Грозного.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Поздравления Табарик Кадыровой в связи с вручением медали "За заслуги перед Чеченской Республикой", опубликовали сегодня в своих Telegram-каналах мэрия Грозного и Духовное управление мусульман Чечни.

"Являясь учредителем компании "Ирс групп", Табарик Рамзановна проявила себя как инициативный и эффективный руководитель, стремящийся к высоким результатам на вверенном направлении. Под руководством Табарик Рамзановны проводится масштабная работа по развитию предпринимательства и повышению инвестиционной привлекательности региона", - указано в сообщении в Telegram-канале мэрии Грозного.

Рамзан Кадыров 11 апреля 2023 года сообщал, что Табарик Кадырова стала учредителем и председателем правления АНО "Центр развития предпринимательства "Единство", который "нацелен на консолидацию регионального бизнеса и развитие предпринимательства" в республике.

Как следует из открытых данных, Табарик Кадырова является руководителем одной организации и учредителем 12. Так, она руководит ООО "Омикрон 96", которое работает в сфере общепита. В этой же организации, а также в ООО "Альпийские луга", ООО "Берекет", ООО "Грозненское такси", ООО "Ирс Развитие", ООО "Ирс-Сервис", ООО "Минутка", ООО "Ирс Бизнес", ООО "Ирс Консалтинг", ООО "Ирс Недвижимость", ООО "Тийналла" и ООО "Ирс Групп" 19-летняя Табарик является учредителем, следует из информации на сайте rusprofile, который собирает данные о юридических лицах.

Напомним, в конце января 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат была назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок. До этого она руководила департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Ранее, старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку. Обе сестры также имеют медали "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и новое назначение его дочери Хадижат не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее, 5 ноября 2023 года, стало известно, что сын главы Чечни Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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