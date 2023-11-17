Адам Кадыров пополнил коллекцию наград общественной медалью после избиения Журавеля

17 ноября 2023, 12:21

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Представители всероссийской организации "Трудовая доблесть России" вручили общественную награду сыну главы Чечни Адаму Кадырову, избившему арестованного Никиту Журавеля. Также Кадыров-младший получил медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа».

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За служение религии Ислам» за личный вклад в защиту ценностей ислама. Адам Кадыров "доказал, что достойно продолжает путь своего отца", пояснил муфтий. При этом сообщившее 15 ноября о награде государственное ИА "Чечня Сегодня" из заслуг Адама Кадырова упомянуло лишь избиение арестованного Никиты Журавеля. Награда от муфтията стала для сына главы Чечни седьмой после избиения Журавеля.

Волгоградец Никита Журавель, обвиненный по делу о сожжении Корана, был избит в грозненском СИЗО в августе. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения и похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил ряд наград. Так, 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни. Затем глава Татарстана наградил его орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии - орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Уммой". 7 ноября Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино-Балкарии (орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой"), а 9 ноября был награжден высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

В Российском университете спецназа (РУС) прошло мероприятие, организованное представителями Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» и руководством РУС, на нем Адам Кадыров был награжден орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Также за мужество в защите своей веры и традиций Адаму Кадырову передано видеообращение и приветственное письмо от Председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России», почетного строителя России, Героя Социалистического Труда Алексея Левина", - написал он.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором представители организации заявляют, что награждают Адама Кадырова орденом "Трудовая доблесть России" "за ратный труд во славу отечества". В этом же ролике показано видеообращение Алексея Левина к Адаму Кадырову. Левин сообщает, что Кадыров награжден "почетным знаком "Трудовое отличие". Из выступления Ахмеда Дудаева на этом мероприятии следует, что награждения Адама Кадырова - следствие избиения Журавеля за сожжение Корана.

Почетный знак отличия "Трудовая доблесть. Россия" и почетный знак "Трудовое отличие" – общественные награды организации «Трудовая доблесть России». "Знаками награждаются граждане, достигшие больших успехов в производственной, научной, культурной, спортивной и общественной деятельности, а также военнослужащие, активно участвующие в трудовом и патриотическом воспитании молодёжи, выражающие поддержку уставных целей и задач организации, активные пропагандисты созидательного труда, внесшие свой вклад в становление новой России", - говорится в описании почетных знаков, размещенном на сайте организации.

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» создана в 2006 году "с целью объединения людей, заботящихся о сохранении и развитии лучших традиций российского народа, направленных на создание общенародных ценностей. Центральный офис организации находится в Москве, а отделения существуют в 72 регионах, говорится на сайте организации.

Информация том, кто осудил и кто одобрил избиение Журавеля, а также версии, зачем Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собраны "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова. Вручение 15-летнему подростку высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, предположил Ахмет Ярлыкапов. Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, возразил Руслан Кутаев.

5 ноября также стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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