Адам Кадыров получил седьмую награду после избиения Журавеля

15 ноября 2023, 13:54

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Муфтий Чечни вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За служение религии Ислам» за личный вклад в защиту ценностей ислама. Эта награда стала для сына главы Чечни седьмой после избиения арестованного Никиты Журавеля.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, на котором 15-летний Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил по меньшей мере шесть наград. Так, 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни. После этого глава Татарстана наградил Адама Кадырова орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил сыну главы Чечни орден "За заслуги перед Уммой". 7 ноября Адам Кадыров получил высшую награду Кабардино-Балкарии (орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой"), а 9 ноября Адам Кадыров, как и два его брата, был награжден высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова. Вручение 15-летнему сыну главы Чечни высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, предположил Ахмет Ярлыкапов. Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, возразил Руслан Кутаев.

Адам Кадыров получил орден «За служение религии Ислам» I степени, награду ему передал муфтий Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа, а также религиозных деятелей из других стран на Международной научно-практической конференции о духовно-нравственных ценностях, сообщает сегодня государственное ИА "Чечня Сегодня".

Орден присвоен "за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей". "Поистине Адам Кадыров доказал, что он достойный внук Ахмата-Хаджи Кадырова и достойно продолжает путь своего отца", - привело слова Межиева агентство, напомнив, что Адам Кадыров избил арестованного Никиту Журавеля.

Сегодняшняя награда Адама Кадырова стала уже седьмой за последние полтора месяца, пишет "Кавказ.Реалии"*.

Информация том, кто осудил и кто одобрил избиение Журавеля, а также версии, зачем Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собраны "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Напомним, 5 ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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