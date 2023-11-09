Три сына Кадырова получили высшую награду чеченского парламента

09 ноября 2023, 17:03

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Ахмат, Эли и Адам Кадыровы награждены высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий". Чеченские чиновники, комментируя награду, назвали детей Рамзана Кадырова, один из которых избил арестованного, примером для подрастающего поколения.

"Кавказский узел" писал, что сын главы Чечни Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Назначение подростка на эту должность плохо соотносится с трудовым законодательством и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы, силовики и правозащитники. Они предположили, что для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

После избиения в СИЗО Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, Адам Кадыров получил ряд наград. Так, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 7 ноября вручил Адаму Кадырову высшую награду республики - орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев 6 ноября вручил сыну Кадырова, избившему в СИЗО сжегшего Коран волгоградца, орден "За заслуги перед Уммой", 24 октября глава Татарстана вручил ему орден "Дуслык", а 25 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни.

Ахмат, Эли и Адам Кадыровы награждены орденом «Даймехкан Сий», сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. Он указал, что Кадыровы "являются примером для подрастающего поколения" и "гордостью народа" - "изучают каноны религии", "делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности".

Орден «Даймехкан Сий» является высшей формой поощрения парламента Чеченской Республики граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чеченской Республики, говорится на сайте парламента.

Видео с церемонии награждения опубликовал в своем Telegram-канале глава парламента Чечни Магомед Даудов. В ходе церемонии прозвучало, что Ахмат Кадыров занимает пост помощника главы Чечни, первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике, помощником главы Чечни является и Эли Кадыров. Орден из рук Даудова получил и Адам Кадыров, должность которого в ролике названа как начальник службы обеспечения безопасности главы и правительства Чечни.

Даудов, комментируя награждение, отметил, что сыновья Кадырова "задают ориентиры того, каким должен быть настоящий чеченец", "трепетно соблюдают обычаи и традиции чеченского народа".

25 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым был опубликован ролик, на котором было показано, как Адам Кадыров избивает в СИЗО обвиненного по делу о сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, отметили востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

17 октября в чеченских пабликах, а также в мессенджерах распространилось видео с избиением одного подростка другим, на публикации отреагировал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он пригрозил наказанием родителям мальчика, отличившегося жестокостью.21 октября в соцсетях появилось еще одно видео. На нем было показано, как двое школьников из Чечне, один из которых избил сверстника, а другой снимал это на видео, в качестве наказания мыли полы в школе. Финал этой истории резко отличился от истории с избиением Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, поскольку сын Кадырова наказан не был.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% – односельчане, еще 12% – друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова. У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан (Эли), Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров 19 октября 2022 года заявил, что трое его сыновей Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в боевых действиях в зоне военной операции. Гостелеканал Чечни опубликовал видеорепортаж, на кадрах которого несовершеннолетние сыновья Кадырова показаны в окопе. Комментаторы сочли ролик элементом политического пиара главы республики. Они усомнились, что происходящее действительно было снято во время боя на передовой. глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что видеоролик, на котором сыновья Рамзана Кадырова участвуют в бою, был смонтирован из нескольких видео, и это "обычная работа монтажеров".

О встрече Ахмата Кадырова с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни сообщил 4 марта в своем Telegram-канале, подчеркнув, что эта встреча носила неофициальный характер и что сам он не знает, о чем президент говорил с его сыном. Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи "Движение первых", пояснил Рамзан Кадыров и добавил, что Путин лично поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

Личная встреча Путина с 17-летним сыном Рамзана Кадырова в очередной раз продемонстрировала особый статус главы Чечни среди российских губернаторов и похожа на сигнал того, что власть в Чечне будет передаваться по наследству, указали тогда знакомые с реалиями Чечни правозащитники.

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