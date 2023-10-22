Следование ролевой модели Адама Кадырова обернулось наказанием школьникам в Чечне

22 октября 2023, 10:24

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Двое школьников в Чечне, один из которых избил сверстника, а другой снимал это на видео, в качестве наказания привлечены за это к уборке школы. Финал этой истории резко отличается от истории с избиением сыном главы Чечни Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, поскольку сын Кадырова не наказан.

Как сообщал "Кавказский узел", в чеченском сегменте соцсетей и мессенджерах 17 октября было опубликовано видео избиения одного подростка другим, на публикации отреагировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он пригрозил наказанием родителям мальчика, отличившегося жестокостью. Республиканская прокуратура отчиталась о начале проверки.

21 октября в Instagram-паблике* chechnyatoday_95 был опубликован ролик, на кадрах которого показан школьный класс. В нем два подростка моют швабрами пол. Мужчина, снимающйи видео, видео задал ему вопрос на чеченском языке, после чего подросток, прекратив мыть пол, отвечает на него.

В описании видео сказано, что герой опубликованного в соцсетях ролика, на котором один школьник жестоко избивает другого ногами и руками, в качестве наказания занимается уборкой школы. "[Подросток] говорит, что осознал свой поступок и приносит извинения", – сказано в описании ролика.

Перевод диалога привел также комментатор "Кавказского узла" Jenni: "Вы что делаете?" – спросил школьников мужчина, снимающий видео.

"В ответ один из подростков ответил: "Я здесь мою пол. Я житель Шатойского района, живу здесь в (селении) Пионерское. Я тот, кто дрался на видео. Я очень раскаиваюсь, прошу меня простить. Мою и буду мыть полы. Прошу людей меня простить, я раскаялся".

Затем снимающий видео мужчина спросил второго школьника: "Ты что делаешь?". Тот пояснил: "Я житель Шатоя. Я тот, кто снимал видео с дракой. Я раскаиваюсь. Больше не допущу подобного. Прошу меня простить".

Этот пост в Instagram-паблике* chechnyatoday_95, на который подписаны около 592 тысячи пользователей, на 10.15 мск набрал 369 отметок "нравится" и 95 комментариев.

"И всё? Он покалечил мальчика, а сам жив здоров? Как же так, где справедливость?" – задался вопросами пользователь doctor_asi.

"Пусть до окончания школы моет", – заявил пользователь osteo_plastika_95.

"Хорошо, что извинились. Надеюсь и перед тем [подростком] искренне извинились. Хорошо, что их учат дисциплине", – отметил пользователь zulajastal.

"Не думаю, что они раскаялись, это от страха все говорят", – считает пользователь almo__almo.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видеозапись с избиением в СИЗО его сыном Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Кадыров похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, отметили востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

Напомним, ранее глава комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина**, комментируя угрозы Даудова родителям за избиение подростка их сыном, отметила, что из Адама Кадырова сделали ролевую модель для всех чеченских подростков. "И Адам Кадыров, и Рамзан Кадыров являются ролевой моделью для подростков и мужчин соответственно, к большому сожалению. Выросло новое поколение, и у них ценности не те, которые традиционно были у прежнего поколения чеченского общества, где важным было уважение личности человека", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Оправдания тем, что Адам Кадыров будто бы защищал Коран, избивая Журавеля, некорректны, подчеркнула она.

В Чечне необходимо прекратить демонстрацию насилия, подчеркнул правозащитник Оюб Титиев. Также он отметил, что не считает, что Адам Кадыров является ролевой моделью для чеченских подростков. "Ненависть к поджигателю Корана была среди подростков и до избиения его Адамом. Если бы он избил его, не будучи под защитой властей и был бы готов за это нести наказание, то да, тогда он был бы кумиром", – сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

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