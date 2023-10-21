Брат открывает мемориальную доску Дукхвахе Шавхалову. Стоп-кадр видео из Instagram (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) ЧГТРК "Грозный" от 21.10.23, https://www.instagram.com/p/CyqOLYsxzeJ/

21 октября 2023, 23:59

Боец из Чечни убит в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дукхваха Шавхалов погиб на Украине, следует из репортажа государственной чеченской телекомпании об открытии мемориальной доски. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 138 силовиков из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Адам Яндарбиев, Аюб Махтиев, Исмаил Тимаров и Мансур Масуев погибли на Украине. Общее число уроженцев Чечни, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 137.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В школе села Садовое Грозненского района Чечни открыли памятную доску участнику специальной военной операции Дукхвахе Шавхалову (в удостоверении к ордену Мужества его имя указано как Дукваха, в описании к видео употребляется также вариант Дукхуваха - прим. "Кавказского узла"). Он погиб в Мариуполе в битве за "Азовсталь", посмертно награждён орденом Мужества.Мемориальную доску открыл брат погибшего Рамзан Шавхалов, который тоже является участником СВО и восстанавливается после ранений, сообщила сегодня чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" на своей странице в Instagram*.

В репортаже говорится, что Дукхваха был младшим братом в семье, работал строителем. Трое старших братьев также участвовали в военной операции. У Шавхалова осталось пятеро детей. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 138 военных из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 115 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни", "Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО", "Пять военных из Дагестана убиты на Украине".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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