15 октября 2023, 11:21

Четверо бойцов из Чечни погибли в ходе СВО

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Адам Яндарбиев, Аюб Махтиев, Исмаил Тимаров и Мансур Масуев  погибли на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 137 военнослужащих из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 21 сентября стало известно, что на Украине погиб заместитель командира Урус-Мартановского полка Росгвардии Алексей Тихонов. С начала военной операции на эту дату была подтверждена гибель не менее 133 военных из Чечни.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли Адам Яндарбиев, Аюб Махтиев, Исмаил Тимаров и Мансур Масуев. В Шатойском муниципалитете в честь них в двух местных школах установлены мемориальные доски, сообщил 14 октября на своей странице в соцсети Instagram* гостелеканал "Грозный".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 137 военных из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 114 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни", "Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО", "Пять военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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