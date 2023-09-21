Замком Урус-Мартановского полка Росгвардии погиб на Украине

21 сентября 2023, 06:59

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На Украине погиб заместитель командира Урус-Мартановского полка Росгвардии Алексей Тихонов. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 133 военных из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 сентября стало известно, что на Украине погиб Алихан Эльтиев из Шатойского района. Он стал, по меньшей мере, 132-м военнослужащим из Чечни, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб заместитель командира Урус-мартановского полка по военно-политической работе отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии подполковник Алексей Тихонов, сообщил 20 сентября в своем телеграм-канале Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 133 военных из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 110 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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