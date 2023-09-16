16 сентября 2023, 12:18

Военный из Шатойского района убит в ходе СВО

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Алихан Эльтиев из Шатойского района погиб во время специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 132 бойцов из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погибли Андарбек Дадаев и Сайд-Али Салманов. Официально была подтверждена гибель в ходе военной операции не менее 131-го жителя Чечни.

При проведении спецоперации на Украине погиб житель Шатойского района Алихан Эльтиев. Власти передали его родственникам орден Мужества, которым Эльтиев награжден посмертно, сообщила 15 сентября на своей странице в Instagram* ЧГТРК "Грозный".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 132 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 109 из них, о гибели еще 23 военных глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни", "Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО", "Пять военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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