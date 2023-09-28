Избиение Журавеля сыном Кадырова нарушило вайнахские обычаи

28 сентября 2023, 13:42

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Опубликовав видео с избиением своим сыном в СИЗО Никиты Журавеля, глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал свой особый статус, но это может повлечь обратный эффект, считают политолог Сергей Жаворонков и правозащитница Светлана Ганнушкина*. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским традициям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников, в том числе омбудсмен России высказались об этом поступке отрицательно. 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать избиение Журавеля.

26 сентября Ксения Собак рассказала, что после ее публикаций о том, что сын Рамзана Кадырова Адам Кадыров избил в СИЗО сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля, ей позвонил глава Чечни и предупредил, чтобы она не писала про членов его семьи.

Тем, что Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением его сыном Адамом волгоградца Никиты Журавеля, а также похвалой в адрес сына Рамзан Кадыров хотел продемонстрировать свой особый статус, считает старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков.

"Основной версией я считаю ту, что Кадыров хочет показать всем в Чечне в первую очередь, но и в России тоже, свою власть и безнаказанность. Напрашивается аналогия с заявлениями Делимханова и прочих об отрезании голов, после чего Кадыров был демонстративно принят Путиным. Разговоры с Собчак тоже говорят в пользу пиар-версии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

1 февраля 2022 года депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram** видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых, в том числе посредством отрезания голов. Делимханов также пообещал наказать и тех, кто сделает перевод этих его слов на русский язык.

Публикация Рамзаном Кадырова видео, на котором его сын избивает Журавеля, может не особо пойти ему на пользу, считает Жаворонков.

"Заявление Кадырова вызвало шквал негатива даже у провластных деятелей, оно идёт вразрез с любыми понятиями – русскими, чеченскими, даже уголовным. Накануне президентских выборов это немного не тот образ русского мира. И то, что Кадырова пока терпят, не значит, что им довольны. Такие истории имеют накопительный эффект. Ну и сложно не удержаться от аналогий с пригожинской кувалдой. Тот тоже думал, что ему можно все и тоже имел лично преданную гвардию. Эта аналогия, думаю, может просматриваться и из Кремля. Ну, а сыну рано пока продвигаться, никаких должностей он занять не может", – пояснил аналитик.

Глава комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина* возмущена действиями Кадырова.

"Там же человек, которого нельзя трогать, и человек, который находится в абсолютно беззащитной ситуации. Я не знаю, какой посыл кроется в этом вопиющем поступке. Я осуждаю то, что он сжёг Коран, но поступать с ним вот таким образом нельзя. Это беззащитный человек, который напуган, не может дать ответ, даже словесно что-то ответить, и его избивает сын главы Чечни. Немыслимая ситуация", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница подчеркнула, что назвать мужественным подобное поведение нельзя. "Отвратительнейшее видео. Избиение беспомощного не может являться доблестью. Если для них это доблесть, то называться человеком они не имеют никакого права", – сказала она.

Действия Адама Кадырова можно квалифицировать как нанесение побоев (статья 6.1.1 КоАП РФ или статья 116 УК РФ) либо как умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ), считает юрист Галина Тарасова.

"По этим статьям ответственность наступает с 16 лет, а сыну Рамзана Кадырова сейчас 15 лет. Но важно помнить – лица, совершившие административно или уголовно наказуемое деяние до достижения возраста ответственности, всё равно должны ставиться на профилактический учет в подразделениях органов внутренних дел по делам несовершеннолетних", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники СИЗО также могут быть наказаны за допущенную халатность, отметила юрист.

"Они допустили посторонних к содержащемуся под стражей человеку. Скорее всего, это произошло при попустительстве их руководителя, который тоже должен понести ответственность. Если видеосъёмку избиения проводило должностное лицо – здесь тоже можно говорить о превышении должностных полномочий или злоупотреблении ими. Если для прохода в СИЗО Рамзан Кадыров использовал свои должностные полномочия, то тут тоже должен рассматриваться вопрос о превышении или злоупотреблении. В своём посте Кадыров публично одобряет противоправные действия. А значит, президент РФ вправе вынести ему предупреждение и объявить выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей", – сказала юрист.

Даже если бы в отношении Журавеля следствие проводилось по религиозным канонам или исламскому законодательству, то даже в этом случае он не мог бы быть подвергнут избиению до суда, отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Всякая религия закона предусматривает, что все (должно быть) сделано по закону: проведено следствие, вынесено решение и так далее. То есть просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По исламским законам не исключено физическое наказание для осквернителей религии, но только по после вынесения судом соответствующего решения, пояснил он.

"В шариате есть определенный порядок для наказания тех, кто осквернил религию. Тот, кто осквернил Коран тем, что его сжег, к нему должны быть применены действия для наказания. Но решение о наказании должно быть вынесено судом, согласно религии. Ислам предполагает, что должно быть заседание суда, который должен принять решение. После этого исполняется решение, которое принято судом", – добавил он.

Общество в Чечне негативно воспринимает избиение беззащитного человека, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Избивать, унижать человека, который находится в зависимости, считается неправильным и осуждается обществом. Это не практиковалось у чеченцев. Сожжение Корана в этом случае придает делу несколько другой характер. Но при всем этом, насилие в отношение слабого, незащищенного воспринимается в обществе отрицательно", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Даже во время Кавказской войны не допускалось избивать пленников, подчеркнул он.

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