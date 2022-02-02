Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых

02 февраля 2022, 06:48

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Члены семьи Янгулбаевых будут преследоваться до тех пор, пока не будут убиты, заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в Instagram. Также он пригрозил расправой людям, которые переведут эти его слова с чеченского языка на русский.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 февраля полиция и Духовное управление мусульман Чечни выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, а чеченские чиновники адресовали этой семье проклятия и оскорбления, пригрозив расплатой. Поводом для возмущений стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила телекомпания "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист правозащитной организации "Комитет против пыток"* Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов 1 февраля разместил на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого пригрозил расправой членам семья Янгулбаевых, также он пригрозил наказанием людям, которые сделают перевод его слов на русский язык, сообщил один из Telegram-каналов, оппозиционных властям Чечни.

"Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! Также это относится к тем, кто переведет это видео на русский язык <…> Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы отрубим ваши головы! <…> И даже если все законы на земле будут против нас, то мы все равно разберемся с вами! Пусть за это нас посадят, убьют или взорвут ядерной бомбой", – перевели администраторы Telegram-канала слова Делимханова.

Этот ролик на странице Адама Делимханова в Instagram, на которую подписаны около 1,8 млн пользователей, к 06.30 мск 2 февраля набрал 18,8 тысячи просмотров, 349 комментариев. Часть их авторов поддержала Делимханова, другая часть выступила с резкой критикой.

Напомним, что на сегодня власти Чечни запланировали народный сход.

"Региональные власти обязали всех бюджетников, студентов и даже старшеклассников республики явиться сегодня утром в пункты сбора по месту своего жительства, работы или учебы. Оттуда всех организованно на машинах государственных учреждений привезут в Грозный на центральную площадь для участия в массовом мероприятии властей. Это собрание власти представят как народный сход, на который все участники якобы пришли добровольно. Против кого ─ никто никому не объясняет, но все понимают, что на митинге чиновники будут проклинать Янгулбаевых. Массовка же нужна чиновникам для того, чтобы создать иллюзию "народного схода". Формальным поводом стала слитая в провластной Telegram-группе аудиозапись, на которой якобы средний сын российского судьи Сайди Янгулбаева Ибрагим уничижительно и довольно противно отзывается о Кунта-Хаджи Кишиеве", – написал сегодня автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле".

"Многие молчаливые зрители митинга, которые вынуждены участвовать в этом средневековом представлении из-за того, что не хотят терять работу и иметь проблемы, будут думать: "когда же это ... закончится?" – добавил блогер.

"Кавказский узел" также писал, что ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева – Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье журналистки Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 2 февраля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.