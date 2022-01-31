Ибрагим Янгулбаев объявлен в розыск по уголовному делу

31 января 2022, 17:12

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Сын Заремы Мусаевой Ибрагим Янгулбаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило МВД Чечни.

Как писал "Кавказский узел", "Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была в бессознательном состоянии увезена из нижегородской квартиры на машинах с номерами, код региона которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что женщина доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". "Новая газета" 28 января рассказала историю конфликта Кадырова и Янгулбаевых, сообщив, что глава Чечни причислил семью Янгулбаевых к своим врагам после того, как Ибрагим Янгублаев был задержан за создание паблика в соцсети "ВКонтакте" и подвергся пыткам, в том числе в резиденции Кадырова, где глава Чечни объявил ему кровную месть.

Судьей Висаитовского районного суда Грозного в отношении Янгулбаева Ибрагима Сайдаевича избрана мера пресечения в виде ареста, сообщило сегодня МВД Чечни на своей странице в Instagram.



"В рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.2 части 2 Уголовного кодекса России Янгулбаев Ибрагим Сайдаевич находится в федеральном розыске. Сотрудниками МВД по Чеченской Республике проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания разыскиваемого", - говорится в сообщении.

Часть 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости о преследовании властями Чечни семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.